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VAKIFLAR HAFTASINDA GENÇLERE VAKIF MEDENİYETİ ESERLERİMİZİ TANITALIM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

VAKIFLAR HAFTASINDA GENÇLERE VAKIF MEDENİYETİ ESERLERİMİZİ TANITALIM

12 Mayıs 2024 Pazar 21:32


TARİHİ  VAKIF  ESERLERİNİ KORUMA  BİLİNCİ KAMPANYALARI  DÜZENLENMELİ ECDADIMIZIN EMANETİ VAKIF ESERLERİMİZİ GELECEK KUŞAKLARA BIRAKMALIYIZ 

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİNDE  AÇTIĞIMIZ FADİME HALA VAKIF KİTAPLIĞINDAN  TORUNUM  ASIM EYMEN  İLE www.devrialem.tv ve  www.gebzegazetesi.com  OLARAK  YAPTIĞIMIZ CANLI YAYINDA  KÜTÜPHANENİN KURULUŞU İLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİK 
https://www.facebook.com/share/p/eQMYBEn7Q53ZMEJa/?mibextid=WC7FNe
   
  SOSYAL  MEDYA  PAYLAŞIMIM
https://www.facebook.com/share/p/eQMYBEn7Q53ZMEJa/?mibextid=WC7FNe

  VAKIF KURAN  ECDADI  RAHMETLE  ANIYORUZ

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Vakıflar haftası dolayısı İle  Vakıflar kurarak insanlığın hizmetine  sunan Aziz ecdadımızı  rahmetle anıyoruz 
Vakıflar  medeniyeti belgeseli tadında https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU
vakıf ruhu İle vakıf kuran vakıf medeniyetini koruyup yaşatan vakıf bilincini yaşatan  herkese  selam olsun 

VAKIFLAR HAFTASI DOLAYIISI İLE AN İTİBARİ İLE   MİMAR SINANIN İLK ESERLERİNDEN  2024 DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE  ALINMASI İÇİN ÇALIŞMA  YAPILAN  GEBZE  ÇOBAN  MUSTAFAPAŞA VAKFINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA
   CANLI YAYINI  İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
https://www.facebook.com/share/v/VSgE4eqVdLjejpTh/?mibextid=WC7FNe

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com OLARAK  ÇOBANN MUSTAFAPAŞA VAKFI KÜLLİYESİ  İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESEL  SİNEVİZYON 

https://youtu.be/unwIFtmopUM?feature=shared

TORUNUM  ASIMLA  VAKIFLAR  HAFTASIN DA  ÇOBAN MUSTAFA PAŞA  KÜLLİYESİNİ GEZDİK  VAKIFLAR  İSTANBUL BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜNÜN  İKRAMI  ETTİĞİ LOKUMUNDAN  TADARAK  TÜRBEDE FATİHA  OKUDUK 


2024 VAKIFLAR  HAFTASINI  VAKIF  MEDENİYETİMİZİN  BELGESELLERİNİ   ÇEKEREK  KUTLUYORUZ 

  GEBZE  FATİHİ  SULTAN  ORHAN GAZİ VAKFI  CAMİSİİNDEN  CANLI YAYIN 

VAKIFLAR HAFTASI DOLAYIISI İLE AN İTİBARİ İLE   GEBZE NİN İLK FETİH CAMİİ  SULTAN  ORHAN GAZİ VAKFI   ESERİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA TARİHÇİ  YAZAR RECEP KANKAL  SULTAN  ORHAN CAMİSİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ VERİYOR 

   CANLI YAYINI  İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/share/v/xzXaVg7KG4d7HQhU/?mibextid=WC7FNe

OSMANLI DEVLETİ  GEBZEDEMİ KUTULDU

Osmanlı Devleti'nin ilk büyük savaşı 1329 Palekanon savaşı Gebze'de yapıldı. Bu savaşla Osmanlı'ya Kocaeli'nin ve İstanbul'un fethinin yolu açılmıştır. Bu zaferle Osmanlı büyük devlet olma yoluna girdi.Osmanlı devleti 695 yıl önce Gebze de tarihi palekanon kalesi (eskihlsar kalesi ) nde yapılan savaşla devlet haline geldi
https://www.facebook.com/share/v/TBwnefrUtaT9vuwc/?mibextid=WC7FNe

  SOSYAL  MEDYA. PAYLSŞIMIM 

https://www.facebook.com/share/p/biZR7Vz1feWaYUyU/?mibextid=WC7FNe

  
VAKIFLAR  HAFTASI  VE SU MEDENİYETİ 

VAKIFLAR HAFTASI DOLAYIISI İLE AN İTİBARİ İLE   ESKİHİSAR  IN 80 YILLIK  CANLI ŞAHİDİ MEHMET OKAN GEBZE  ESKİHLSARIN  500 YILLIK TARİHİ VAKIF ÇEŞMESİ İLE İLGİLİ VERDİĞİ BİLGİLER www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA
   CANLI YAYINI  İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

https://www.facebook.com/share/v/7wzSQxu22gedJdcs/?mibextid=WC7FNe

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com OLARAK   SU MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ 

https://m.youtube.com/watch?v=5NpBO1RsrFw

İLİM KÜLTÜR  TARİH ARAŞTIRMA  MERKEZİ www.iktav.com   DEVRİ ALEM  BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tv  VE  GEBZE  GAZETESİ  www.gebzegazetesi.com OLARAK VAKIFLAR  HAFTASI  KUTLAMA  ETKİNLİKLERİNE  DESTEK VE  KATKI  SUNMAYA  DEVAM EDİYORUZ

ÇOBAN MUSTAFAPAŞA  VAKFI  KÜLLİYESİNDE AÇILAN  KERMESİNDEN  CANLI YAYIN YAPTIK   

https://www.facebook.com/share/v/9bysDTpH9PiH7gBX/?mibextid=WC7FNe

























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