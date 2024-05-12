VAKIFLAR HAFTASINDA GENÇLERE VAKIF MEDENİYETİ ESERLERİMİZİ TANITALIM

TARİHİ VAKIF ESERLERİNİ KORUMA BİLİNCİ KAMPANYALARI DÜZENLENMELİ ECDADIMIZIN EMANETİ VAKIF ESERLERİMİZİ GELECEK KUŞAKLARA BIRAKMALIYIZ
İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİNDE AÇTIĞIMIZ FADİME HALA VAKIF KİTAPLIĞINDAN TORUNUM ASIM EYMEN İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com OLARAK YAPTIĞIMIZ CANLI YAYINDA KÜTÜPHANENİN KURULUŞU İLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİK
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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM
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VAKIF KURAN ECDADI RAHMETLE ANIYORUZ
Her yıl Mayıs ayında kutlanan Vakıflar haftası dolayısı İle Vakıflar kurarak insanlığın hizmetine sunan Aziz ecdadımızı rahmetle anıyoruz
Vakıflar medeniyeti belgeseli tadında https://youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQDwThSBuU6eby9cXMz8clwU
vakıf ruhu İle vakıf kuran vakıf medeniyetini koruyup yaşatan vakıf bilincini yaşatan herkese selam olsun
VAKIFLAR HAFTASI DOLAYIISI İLE AN İTİBARİ İLE MİMAR SINANIN İLK ESERLERİNDEN 2024 DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ALINMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILAN GEBZE ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFINDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA
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İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com OLARAK ÇOBANN MUSTAFAPAŞA VAKFI KÜLLİYESİ İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESEL SİNEVİZYON
https://youtu.be/unwIFtmopUM?feature=shared
TORUNUM ASIMLA VAKIFLAR HAFTASIN DA ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİNİ GEZDİK VAKIFLAR İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN İKRAMI ETTİĞİ LOKUMUNDAN TADARAK TÜRBEDE FATİHA OKUDUK
2024 VAKIFLAR HAFTASINI VAKIF MEDENİYETİMİZİN BELGESELLERİNİ ÇEKEREK KUTLUYORUZ
GEBZE FATİHİ SULTAN ORHAN GAZİ VAKFI CAMİSİİNDEN CANLI YAYIN
VAKIFLAR HAFTASI DOLAYIISI İLE AN İTİBARİ İLE GEBZE NİN İLK FETİH CAMİİ SULTAN ORHAN GAZİ VAKFI ESERİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA TARİHÇİ YAZAR RECEP KANKAL SULTAN ORHAN CAMİSİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ VERİYOR
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OSMANLI DEVLETİ GEBZEDEMİ KUTULDU
Osmanlı Devleti'nin ilk büyük savaşı 1329 Palekanon savaşı Gebze'de yapıldı. Bu savaşla Osmanlı'ya Kocaeli'nin ve İstanbul'un fethinin yolu açılmıştır. Bu zaferle Osmanlı büyük devlet olma yoluna girdi.Osmanlı devleti 695 yıl önce Gebze de tarihi palekanon kalesi (eskihlsar kalesi ) nde yapılan savaşla devlet haline geldi
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VAKIFLAR HAFTASI VE SU MEDENİYETİ
VAKIFLAR HAFTASI DOLAYIISI İLE AN İTİBARİ İLE ESKİHİSAR IN 80 YILLIK CANLI ŞAHİDİ MEHMET OKAN GEBZE ESKİHLSARIN 500 YILLIK TARİHİ VAKIF ÇEŞMESİ İLE İLGİLİ VERDİĞİ BİLGİLER www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA
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İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com OLARAK SU MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİ
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İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMA MERKEZİ www.iktav.com DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tv VE GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com OLARAK VAKIFLAR HAFTASI KUTLAMA ETKİNLİKLERİNE DESTEK VE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ
ÇOBAN MUSTAFAPAŞA VAKFI KÜLLİYESİNDE AÇILAN KERMESİNDEN CANLI YAYIN YAPTIK
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