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Vatandaşlar Yangına Müdahaleyi Öğrendi

Kocaeli'de itfaiye personelleri vatandaşlara yangın güvenliği eğitimi verdi.

Vatandaşlar Yangına Müdahaleyi Öğrendi

03 Mayıs 2024 Cuma 11:01

Eğitim kapsamında yangın söndürücüler kullanılarak gerçeği aratmayacak tatbikat da gerçekleştirildi.   
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Birimi KOBİTEM ekiplerince Gebze'de bulunan 26 Nisan Emlak Konutları Site sakinlerine yönelik "yangın güvenliği eğitimi" gerçekleştirdi. Eğitimde yangın önleme, yangında doğru hareket tarzı ile taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı hakkında pratik bilgiler sunuldu. 
 Eğitimin son bölümünde ise uygulamalı olarak yangın söndürücüler kullanılarak tatbikat gerçekleştirildi. Büyükşehir İtfaiyesi tarafından verilen eğitim hizmetleri sayesinde, vatandaşların muhtemel afet ve yangınlara hazır olmaları, ayrıca profesyonel müdahale birimleri gelinceye kadar bu durumlarla başa çıkabilmeleri hedefleniyor. 
                                


İHA
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