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Yatalak Veya Cihaz Destekli Hastalar Her Gün Evlerinden Alınıp Tedaviye Götürülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatalak veya cihaz destekli hastalara yönelik tam donanımlı 30 ambulans ve 124 sağlık personeliyle ücretsiz hizmet sağlıyor. Haftanın 3 günü diyalize giren yaşlı kadın, verilen hizmetten dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Yatalak Veya Cihaz Destekli Hastalar Her Gün Evlerinden Alınıp Tedaviye Götürülüyor

02 Mayıs 2024 Perşembe 15:03

  Sağlık alanında Kocaeli’ye birçok yenilik kazandırarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran büyükşehir belediyesi, insan odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi, hasta nakil ambulansı hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Kartepe Akmeşe’de ikamet eden 59 yaşındaki İlmiye Demirelli, haftanın 3 günü tedavi gördüğü diyaliz merkezine büyükşehirin hasta nakil ambulansıyla gidip geliyor. Hizmetten çok memnun olduğunu söyleyen İlmiye Demirelli, "Görevli arkadaşlar beni tam saatinde evimden alıyor ve aynı şekilde geri getiriyor. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun"  dedi. 
  İlmiye Demirelli'nin eşi Recep Demirelli ise "Eşim 2 yıldır diyalize gidiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ambulansı geliyor, eşimi ve beni alıp diyaliz merkezine götürüyor. Tedavimiz bitince de tekrar evimize geri getiriyor. Yapılan hizmetten dolayı çok memnunuz. Büyükşehir belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
 
  Tam donanımlı 30 ambulans 
  Büyükşehir belediyesi, Kocaeli’de ikamet eden, durumu acil olmayan, nakil esnasında müdahale gerektirmeyen yatalak veya cihaz destekli hastalara yönelik il içi ve il dışına ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan Hasta Nakil Hizmeti; tam donanımlı 30 ambulans, eğitimli ve yetkin 124 sağlık personeliyle 7/24 esasına göre Kocaelililere hizmet veriyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar il içi ve il dışı taşınan hasta, trafik kazası, yerinde müdahale ve ek görevlerle birlikte 16 bin 257 kişiye hizmet sunuldu. 
                               


İHA
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