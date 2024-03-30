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Yeni Araçlar İtfaiyenin Gücüne Güç Katacak

Türkiye’nin en başarılı itfaiyelerinden olan Kocaeli İtfaiyesi, filosuna 11 yeni araç ekleyerek gücüne güç kattı.

Yeni Araçlar İtfaiyenin Gücüne Güç Katacak

30 Mart 2024 Cumartesi 10:41

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, filosunu yeni araçlarla güçlendiriyor. Birçok olayda ve afette erken müdahaleyle önemli işler başaran ve elde ettiği bilgi birikimi eğitim faaliyetleriyle aktaran Kocaeli itfaiyesi, araç filosunu güçlendiriyor. Olay ve afette erken müdahaleyle önemli işler başaran ve elde ettiği bilgi birikimi eğitim faaliyetleriyle aktaran Kocaeli itfaiyesi, adını Türkiye’nin en başarılı itfaiye teşkilatları arasına yazdırdı. Şehirdeki olaya müdahale süresi 3 ila 5 dakika arasında, kırsalda ise 14 ila 30 dakika arasında olan Kocaeli itfaiyesi 11 yeni itfaiye aracını filosuna kattı. Kocaeli itfaiyesi filosundaki araç sayısını böylece 114’e çıkardı. 


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