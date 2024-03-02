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Yeni Dönemde Gençler Yine Öncelikli Olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yeni dönemde gençlere yine özel önem vereceklerini ifade ederek, hayata geçirmek istedikleri projeleri açıkladı.

Yeni Dönemde Gençler Yine Öncelikli Olacak

02 Mart 2024 Cumartesi 15:34

 BAŞKAN ADAYI ŞİRİN DE KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Derince’de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Büyükakın, esnaf, sanatkar, STK, iş dünyası ve hemşeri dernekleriyle buluştu. Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat yöneticilerinin de yer aldığı buluşmada Başkan Büyükakın, yeni dönemde hayata geçireceği bazı proje ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

“YENİ DÖNEM GENÇLERİN OLACAK”

Yeni dönemde gençler için birçok projeyi hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “ilk dönemimizde gençlerimiz için kariyer, istihdam, eğitim, spor gibi alanlarda sürdürülebilir, gelişmeye ve ilerlemeye açık yeni alanlar ve fırsatlar oluşturduk. Gençlik kampları, özel eğitim programları, akademiler, kültür sanat etkinlikleri gibi hizmetlerle ortaya koyduğumuz çeşitliliği, şehirde yaşayan her bir genç için ulaşılabilir fırsatlara çevirdik. Kocaeli’de yeni dönem de gençlerin olacak. SEKA Kültür Havzası projemizde eğitim alanları ve gençlik kütüphanesi yapacağız. Sporcu Gençlik Eğitim Merkezi’ni kuracağız. Dijital Dershane, KODELİ Teknoşehir ve yeni gençlik kamplarını gençlerimizle buluşturacağız” dedi.

“GİRİŞİMCİ GENÇLERİMİZE ALANLAR OLUŞTURACAĞIZ”

Yeni dönemde 7’den 70’e herkes için, ihtiyaç olan her alanda proje üreterek vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Büyükakın, özellikle girişimci gençlerin yakından ilgilendiren projenin detaylarını da duyurdu. Başkan Büyükakın, “Girişimcilik Merkezleri kuracağız. İçerisinde ücretsiz açık ofisler, ön kuluçka, kuluçka ve post kuluçka merkezleri olarak. Ortak üretim atölyeleri yer alacak. Bunlar yenilikçi merkezler. Dünya artık buraya doğru gidiyor. Girişimci olmak isteyen gençlerimizin kullanabildiği alanlar olacak” dedi.

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