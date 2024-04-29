GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat

Büyükşehir, Körfez İlçesi Yukarı Hereke- Dilovası Çerkeşli arasında yapılacak 5 bin 200 metre uzunluğundaki yol çalışmasında hız kesmiyor

Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat

29 Nisan 2024 Pazartesi 22:48


Kocaeli’nin pek çok noktasında yeni yollar ve köprüler inşa ederek vatandaşların hayatına değer katan Büyükşehir Belediyesi, alternatif çözümlerle kent içi trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam ediyor. Bu bağlamda Büyükşehir’in ulaşım projelerinden biri olan Körfez İlçesi Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolunda çalışmalar hız kesmiyor. Nuh Çimento Fabrikası tali yolunda ve Yukarı Hereke Mermer Ocağı mevkiinde 2 adet altgeçit inşa eden ekipler, dere köprüsü prekast kiriş montajını tamamladı. İş kapsamında Yukarı Hereke-Çerkeşli yolunun tamamı beton üzerine asfalt olarak yapılıyor.  Böylelikle ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılacak yolun uzun ömürlü ve daha dayanıklı olması amaçlanıyor.  5 bin 200 metre uzunluğundaki yolun 600 metrelik kısmında C30 beton dökümü yapıldı. 


2 ALT GEÇİT VE 1 ADET KÖPRÜ YAPILDI

Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli ve Dilovası merkezi arasında yapılacak yeni yol ile ulaşım daha kısa sürecek. Yukarı Hereke’de ikamet eden vatandaşların Dilovası Devlet Hastanesi, Çerkeşli OSB ve ilçe merkezine daha kısa mesafede erişim imkânı sağlayabileceği 5 bin 200 metre uzunluğundaki yol, gidiş ve geliş olmak üzere 2 şerit olacak. Yeni yolda şuana dek 2 altgeçit ve 1 adet dere köprüsü imalatları ile 85 metreküp kazı ve dolgu çalışması yapıldı.





 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5 ağır yaralı Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu: 5...
Çoban Mustafa Paşa Dualarla Anıldı Çoban Mustafa Paşa Dualarla Anıldı
Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu Çiftçi, Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu
Sahillerde Yaz Hazırlığı Sahillerde Yaz Hazırlığı
Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdiler Dünyada Bir İlki Gerçekleştirdiler
Minikler Ata Binmenin Keyfini Yaşıyor Minikler Ata Binmenin Keyfini Yaşıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Otomobil 10 metrelik istinat duvarından uçtu:...
Gebze ilçesinde su birikintisine girdikten sonra kontrolden çıktığı iddia edilen otomobil, yaklaşık 10...

Haberi Oku