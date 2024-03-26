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Yüzde 50 hibeli modern sera desteği

Kocaeli'de kaliteli mahsul ve yüksek verim elde edilmesi amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera desteği verilecek.

Yüzde 50 hibeli modern sera desteği

26 Mart 2024 Salı 11:34


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla başlatılan "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sağlanacak. 
 Sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli'deki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Proje ile üreticilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişi de sağlanmış olacak. 
 Çiftçiler, havalandırması uygun olmayan ve bükme demirden yapılmış seraların yerine, modern, havalandırması ve bakımı ile hastalık ve zararlılarla mücadelenin kolay olduğu de-monte galvaniz profilli yüksek tünel sera sistemine sahip olacak. Kurulan seralar kar, dolu, fırtına ve yağmur gibi zorlayıcı hava şartlarına karşı mekanik mukavemeti artırarak üretime katkı sağlayacak. Seralar ayrıca, geniş alanda üretim yapmaya da imkan sağlıyor. 
 Modern sera naylonu 36 aylık kullanım süresine sahip. Ayrıca UV + IR(LD) + EVA katkılı ve don riskini de azaltıyor. Hastalık ve zararlıları minimum seviyede tutan sera naylonları ilaçlama sayısını azaltıyor, daha sağlıklı ve pazar değeri yüksek ürünlerin yetişmesini sağlıyor. 
 Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli modern sera desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle 5 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne müracaat edebilecek. Büyükşehir tarafından kurulacak modern seralar, belirlenen tarihlerde üreticilere hazır bir şekilde teslim edilecek. 


İHA
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