Darıca'ya Yeni Kütüphaneler Kazandırılıyor

Darıca Belediyesi tarafından yapılan ve "Nurbay İşçi" ismi verilen kütüphane hizmete girdi. 370 metrekare alanda hizmet verecek kütüphane, 18 bin kitap ile gençlerin yeni adresi olacak. 150 kişinin aynı anda kitap okuyup ders çalışabileceği kütüphanede internet erişimi de ücretsiz olacak. Hafta içi ve hafta sonları 08.30-17-30 saatleri arası hizmet verecek olan kütüphane, salı günleri ise kapalı olacak.

Gençlere en iyi çalışma ortamlarını hazırlamak için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Görev süremiz boyunca ilçemize gençler için kitap kafeler, kütüphaneler, çalışma ofisleri kazandırdık. Büyükşehir Belediyemiz millet bahçesinde devasa bir kütüphaneyi yakında hizmete açacak. Nurbay İşçi Kütüphanemiz de modern yapısıyla gençlere hizmet verecek. Amacımız Darıca'yı kütüphanelerle donatmak. Bunun için çalışıyoruz. Bizim gençlerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Gençlerimize en iyi ortamları hazırlamak bizim görevimiz" dedi.

"Biz gençleri sözde değil özde önemsiyoruz"

Yeni dönemde gençlere özel projeler hazırladıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Biz gençleri sözde değil özde önemsiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi gençler projelerimizin merkezinde olmaya devam edecek. Yeni dönemde de gençler için özel projeler hazırladık. Bunlardan biri de etüt kütüphaneleri. Her mahalleye kazandıracağımız etüt kütüphaneleri ile gençler nezih bir ortamda ders çalışabilecekler. Gençlerin her zaman olduğu gibi elinden tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İHA