Bi Dünya Eğlence ile yaşanan 23 Nisan sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ormanya’da düzenlediği Bi Dünya Eğlence ilk gününde birbirinden renkli eğlencelere sahne oldu. Gün boyu 35 atölyede etkinlikler devam ederken, ilk sahne etkinliği 14.00’de Küçük Sahne’deki Bilim Şov ile başladı. Bilim Merkezi’nin düzenlediği etkinlik kapsamında basınç deneyleri gibi interaktif deneyler gerçekleştirildi. Çocuklar bu sayede eğlenerek bilimin keyifli dünyasını keşfetmeyi yaşadı.

ORMAN KÜTÜPHANESİ’NİN İLK GÜN KONUKLARI

Aynı saatler arasında Orman Kütüphanesi ilk yazar konuğunu ağırlamaya başladı. Sevilen yazar Ayşegül Dede kendisinin kaleme aldığı masalları anlattı. Saatler 15.00’i gösterdiğinde alanın en renkli mekânlarından biri olan Büyük Sahne’de Kaptan Pengu Müzikali başladı. Çocuklar TV’den severek izledikleri Kaptan Pengu’yu keyifle ve canlı performansla izleme olanağı buldu. Orman Kütüphanesi’nin ilk gün etkinlikleri kapsamındaki ikinci konuğu çocukların çok sevdiği Sertaç Abi oldu. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Sertaç Güngör, söyleşisinde özellikle dijital medyanın olumsuzlukları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

GÜN BOYU 35 ATÖLYEDE RENKLİ ETKİNLİKLER

Öte yandan alandaki 35 atölyede yine gün boyu etkinlikler devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde kurulan Somut Olmayan Kültür Mirası’nda (SOKÜM) eğitim alan kültür aktarıcıları da alanda çocuklarla buluştu. SOKÜM atölyesinde bilmeceler ve tekerlemeler eşliğinde birbirinden farklı çocuk oyunları oynandı. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan gibi Türk Dünyasına ait oyunlardan örneklerle tanışan minikler eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Halk Bilimciler; Düyme Düyme Oyunu, “yaglıga tovusmak” (yazmaya zıplamak), Aşık Oyunu gibi Türk kültürünün geçmişten günümüze gelen mirasın izlerini Kocaeli’ne getirdi.