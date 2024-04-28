Şair Orhan Veli Kanık Kandıra’da anıldı

Kandıra Yelken Sinemasında gerçekleşen ve Devlet Planlama Teşkilatı emekli Genel Müdürlerinden İsmail Sarıca’nın anlatımını yaptığı program topluluk üyelerinden Arda Akın’ın okuduğu “Anlatamıyorum” şiiri ile başladı.

Topluluk sözcüsü Aygün Aynagöz’ün “Ben Orhan Veli” şiirini okumasından sonra İsmail Sarıca şair’in Yaşam öyküsü ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler verdi. Aynı zaman da dönemin ülkemizdeki durumu, o süre içinde yaşanan kültürel, sosyal ve edebi hayattaki gelişmeleri anlattı. Birinci bölümün sonunda topluluk üyeleri Orhan Veli’nin şiirlerinden örnekler verdi. Aynı zamanda şiir okuyanlar ve izleyicilerde şair hakkında bildiklerini paylaştı.

İsmail Sarıca ikinci bölümde Orhan Veli’nin yakın arkadaşı olarak bilinen ve Haydarpaşa Lisesinde edebiyat öğretmeni olan Nahit Hanım ile olan ilişkisinden bahsetti. Sarıca şairin ölümü hakkındaki bilgilerden sonra topluluk üyeleri şairin kendi şiirlerinden ve ölümünden sonra arkadaşları tarafından yazılmış şiirlerini okudu.

Grup Do Diyez konseri ve plaket

Son bölümde Cura’da Derya Demirel, Bağlama’da Çetin Yeşilli ve ritm’de Emre Kavukçu’dan oluşan Grup Do Diyez güzel bir konser verdi. Altı parça seslendiren Grup Do Diyez’e plaketini Topluluk sözcüsü Aygün Aynagöz, Anlatıcı İsmail Sarıca, Ç.Y.D.D Kandıra Şubesi Yönetim Kurulu üyesi emekli edebiyat öğretmeni İpek Sümer ve Nizamettin Yılmaz birlikte verdi.

İsmail Sarıca’ya ise plaketini eşi Çocuk Sağlığı uzmanı Dr. Süheyla Sarıca, emekli Edebiyat öğretmeni, Satranç hocası Mustafa Yıldız, Grup Do Diyez üyeleri Doç. Dr. Çetin Yeşilli ve Derya Demirel ile grup sözcüsü Aygün Aynagöz birlikte verdi.

Şiir okuyanlar

Olcay Tokdemir, “Derdim Başka ve Gün Doğuyor”, Nizamettin Yılmaz “Sucu’nun Türküsü”, Zafer Tokdemir “Dedikodu ve Pireli Şiir”, Müfide Ecevit, “Dalga ve Otopsi”, Sabahat Ulutaş, “Aşk Resmi Geçidi ve Denizkızı”, Mustafa Yıldız, “Tenezzüh”, Nebahat Yılmazoğlu,” İstanbul Türküsü”, Hamza Güdük “Hürriyete Doğru”, Arda Akın “Bayram” şiirini okudular.

Büyük ilgi

Katılımcılar arasında önceki dönem CHP ilçe başkanlarından Recep Şenol ve Volkan Bulgurcu, Dr. Süheyla Sarıca, Ç.Y.D.D Kandıra şubesi yönetim kurulu üyesi İpek Sümer, emekli öğretmen Satranç eğitmeni Mustafa Yıldız, Nizamettin Yılmaz, emekli bankacı Levent Açıkgöz, Metalurji Mühendisi Bertuğ Aynagöz, Olcay - Zafer Tokdemir, Ressam Aytaç Kürekçioğlu, Öğretmen Sabahat Ulutaş, Tarihçi Cem Ulutaş, Ayşe Vural, Celil Sağlam, Füsun Aykutluca, Nur Baran, Aliye - Halil Erdoğmuş, Ayfer Aynagöz, Leyla - Adem Çetin, Mehmet Demirel ve eşi, Yüksel Koca, Naziker Sazoğlu, Gülay Çevil, Oya Ersoy, Ergün Temel, Günay Çölmek, Sevim Yılmaz, Aylin - Ahmet Güdük, Kemal Günay, Nurşen Aynagöz ve çok sayıda katılımcı vardıe.

1 DPT Genel Müdürü İsmail Sarıca Şair Orhan Veli Kanık hakkında bilgi verirken

2 Hamza Güdük “Hürriyete Doğru” şiirini okurken

3 Ritm’de Emre Kavukçu, Bağlama’da Doç. Dr. Çetin Yeşilli ve Cura’da Derya Demirel’den oluşan Grup Do Diyez

4 Oya Ersoy, Gülay Çevik, Fusün Aykutluca ve Volkan Bulgurcu birlikte şiir okuyan Olcay Tokdemir sertifikasını takdim ederken

5 Günay Çölmek, Olcay Tokdemir ve Ergün Temel birlikte Zafer Tokdemir’e sertifikasını takdim ederken

6 Aygün Aynagöz, Mustafa Yıldız, Dr. Süheyla Sarıca, Derya Demirel birlikte İsmail Sarıca’ya plaketini takdim ederken

7 Kandıra Yelken Sinemasındaki Orhan Veli Kanık’ı anma toplantısına katılanlar