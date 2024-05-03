KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kadınlar Baharı Şarkılarla Karşıladı

Kocaeli'de kadınlar korosu bahar konseri kapsamında sahne aldı.

Kadınlar Baharı Şarkılarla Karşıladı

03 Mayıs 2024 Cuma 10:40

Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserde, TRT'nin emektar sanatçılarından Ayşe Taş da konuk solist olarak yer aldı.   
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren korolar bahar konserlerine başladı. İlk konseri musikiseverlerin yakından takip ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kadınlar Korosu gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konser çok sayıda vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. 
 Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki konser Hicaz Peşrev ile başladı. Ardından "Yeşil Gözlerini Ufkuma Ger ki", "Ah Aşk Kapımı Çalar Bir Gün", "Aşkımız Ne Güzeldi", "Çaresizim", "Sevgimizin", "Aşkımızın Üstünden", "Bir Çapkına Yangınım", "Sen İmkansızsın", "Bir Gün Karşılaşırsam", "Elveda Bütün Hatıralar", "Rüyalarda Buluşuruz", "Üsküp", Sevda Şarkısı", "Taç Olsan Başıma Takmayacağım", "Gözlerinden Okunuyor", "Bir Bakış Baktın", Rüya Gibi Her Hatıra", "Beyoğlu’nda Gezerken" gibi Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerinin yer aldığı bir repertuar sunuldu. Eserleri başarıyla seslendiren koro vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Koro üyelerinin solo performansları da konsere renk kattı. 
 Konserde TRT'nin emektar ses sanatçılarından Ayşe Taş, konuk solist olarak yer aldı. Alkışlar arasında sahneye gelen Taş, kendisini Kocaelili sevenleriyle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Eserlere olan hakimiyeti ve başarısıyla göz dolduran Ayşe Taş, gönüllerde taht kurdu. Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kadınlar Korosu Şefi Ayşen Cengiz ile konuk solist Ayşe Taş'a çiçek takdim etti. 
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfez’de Sanat Dolu Gece Körfez’de Sanat Dolu Gece
Sanat Akademisi Öğrencileri Türkiye'nin Gururu Oldu Sanat Akademisi Öğrencileri Türkiye'nin Gururu...
İstiklal şairinin halka seslenişi sahnede anlatıldı İstiklal şairinin halka seslenişi sahnede anlatıldı
TÜRKSOY’UN DESTEĞİ İLE “FARABİ FİLM FESTİVALİ” DÜZENLENİYOR TÜRKSOY’UN DESTEĞİ İLE “FARABİ FİLM FESTİVALİ”...
Derince’de ‘Dünya Sanat Günü’ Derince’de ‘Dünya Sanat Günü’
400 Yıllık Gelenek: Gelinin 400 Yıllık Gelenek: Gelinin "Dert" Kutusu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Körfez’de Sanat Dolu Gece
Körfez Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, Körfezlilere sanat dolu gece yaşattı.

Haberi Oku