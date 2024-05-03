Kadınlar Baharı Şarkılarla Karşıladı

Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserde, TRT'nin emektar sanatçılarından Ayşe Taş da konuk solist olarak yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren korolar bahar konserlerine başladı. İlk konseri musikiseverlerin yakından takip ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kadınlar Korosu gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konser çok sayıda vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü.

Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki konser Hicaz Peşrev ile başladı. Ardından "Yeşil Gözlerini Ufkuma Ger ki", "Ah Aşk Kapımı Çalar Bir Gün", "Aşkımız Ne Güzeldi", "Çaresizim", "Sevgimizin", "Aşkımızın Üstünden", "Bir Çapkına Yangınım", "Sen İmkansızsın", "Bir Gün Karşılaşırsam", "Elveda Bütün Hatıralar", "Rüyalarda Buluşuruz", "Üsküp", Sevda Şarkısı", "Taç Olsan Başıma Takmayacağım", "Gözlerinden Okunuyor", "Bir Bakış Baktın", Rüya Gibi Her Hatıra", "Beyoğlu’nda Gezerken" gibi Türk sanat müziğinin en seçkin eserlerinin yer aldığı bir repertuar sunuldu. Eserleri başarıyla seslendiren koro vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Koro üyelerinin solo performansları da konsere renk kattı.

Konserde TRT'nin emektar ses sanatçılarından Ayşe Taş, konuk solist olarak yer aldı. Alkışlar arasında sahneye gelen Taş, kendisini Kocaelili sevenleriyle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Eserlere olan hakimiyeti ve başarısıyla göz dolduran Ayşe Taş, gönüllerde taht kurdu. Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Kadınlar Korosu Şefi Ayşen Cengiz ile konuk solist Ayşe Taş'a çiçek takdim etti.

İHA