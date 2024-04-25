Büyükşehir ihalesine rekor katılım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda “2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı” ihalesi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında elektronik teklif sistemiyle gerçekleşen ihaleye çok sayıda firma teklif verdi. 49 isteklinin katılarak bir ilkin gerçekleştiği ihalede katılım rekoru kırılırken, en düşük teklif 4 milyon 909 bin 465 TL oldu

120 GÜNDE TAMAMLANACAK

Özel bireylere yönelik projeleri ile onları sosyal hayata hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde 85 okulda özel eğitim sınıflarının tadilatı için ihale düzenledi. 156 sınıfı kapsayan projede 6 bin metrekare zemin laminant yapılacak. 21 bin 500 metrekare iç cephe boyalarının gerçekleşeceği özel eğitim sınıflarının muhtelif imalat ve aydınlatma işleri de tamamlanacak. İhaleyi kazanan firma, işi 120 günde tamamlayıp teslim edecek.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

Yaklaşık maliyetin 8 bin 947 bin 458,61 TL olan “2024 Yılı Kocaeli Geneli Özel Eğitim Sınıfları Tadilatı” ihalesinde verilen teklifler aşağıdadır.

