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Başkan Ömeroğlu’ndan 23 Nisan Mesajı

Dilovası Belediye Başkan Ramazan Ömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Çocukların bayram edebileceği bir dünya için, kardeşlik, birlik ve beraberlik için el ele verelim" dedi.

Başkan Ömeroğlu'ndan 23 Nisan Mesajı

22 Nisan 2024 Pazartesi 20:07

 Başkan Ömeroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla milli egemenliğin kabul edildiği 23 Nisan 1920, millet iradesinin üstünde hiçbir gücün tanınmayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Bu önemli günü tüm dünya çocuklarına armağan ederek, geleceğin teminatı çocuklara gösterdiği önemle TBMM, insanlığın ortak hazinesi olan çocuklara önemli sorumluluklar yüklemiştir.

 

23 Nisan da dünya çocuklarının el ele sergilediği birlikteliğin dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesine, yaşadığımız coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan savaşların son bulmasına ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olmasını diliyorum.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha güzel günler, daha müreffeh bir ülke bekliyor. Bu düşüncelerle, TBMM'nin açılışının 104. yıldönümünü ve sevgi dolu yürekleri, gülen yüzleriyle bugüne anlam katan Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum" dedi.

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