TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU MARMARA BÖLGE TOPLANTISI’NIN 2.Sİ YALOVA’DA GERÇEKLEŞTİ

TOBB Marmara Genç Girişimciler Kurulu ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut ile Kocaeli İcra Kurulu Yalova Sanayi ve Ticaret odasında gerçekleşen TOBB Yalova genç icra kurulunun ev sahipliğinde istişare toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya Marmara Bölge Ve Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Yalova GGK Başkanı İdris Safa Kaya, Bursa GGK Başkanı Emre Yıldız, Balıkesir GGK Başkanı Ceyhun Ercan, Sakarya GGK Başkanı Semih Çifçi, Bilecik GGK Başkanı Ahmet Mert Yıldırım ve İcra Kurulu üyeleri katıldı. Ayrıca TOBB Girişimcilik Daire Müdürü Duygu Kılıç programa katılım sağladı.

Ev sahibi Yalova icra kurulu başkanı Safa Kaya yaptığı konuşmada, " İcra seçimi sonrasinda geçtiğimiz 6 aylık dönemde Yalova İcra Kurulumuz olarak odamıza kayıtlı 7800 üyeden, 350 faal Genç girişimci üyelerimize ziyaretlere başladık. Genç girişimcilerin ihtiyaçlarını anlamak için bu çok önemli. Yalova üniversitesi iş birligi ile Kariyer günleri organizasyonu duzenlemekteyiz. 16 mayısta gerçekleşecek organizasyonumuzda öğrenciler ile işverenleri bulusturup genclere yön gösterecek bir proje olacak. Ayrıca öğrencilerin staj yapabilecekleri firmalarla buluşması sağlanmış olacak. İlimizdeki Genç girişimcilerin katma degerli iş fırsatları yakalayabilecegi programlar yapacağız " dedi.

Marmara Bölge Ve Kocaeli icra Başkanı Mert Kavşut ise, " Marmara Bölge toplantısını 24 Ocakta ev sahipliği yaptığımız Kocaelimizde gerceklestirmistik. İkincisini Yalovada gerceklestirmekteyiz. Öncelikle geçtiğimiz 6 aylık süreçte, Ankara Anıtkabir, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunduk. 21 Şubat'ta Kocaeli Üniversitesi ile işbirligimizle Girişimcilikte Başarı Hikayeleri paneli düzenledik. 26 mart'ta JCI Kocaeli ( Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ) iş birliği protokolü imzaladık. 26 Nisanda Gaziantep Ticaret Odası ve Genç Girişimciler İcra Kurulu ziyaretinde bulunduk.

30 mayısta gerçekleştirmeyi planladigimiz İtalya Milano programında Milano Ticaret Odası, Milano Başkonsoloslugu ve Ateşeliği ziyaretinde bulunacağız. Ferrari ve Maserati Fabrikaları ile müzelerine gezi gerçekleştireceğiz.

Marmara bölgesinde bulunan Genç girisimcilerimizi bir araya getirip, ticari birlikteliği sağlamak amacı ile kaynaşma ve eğitim programını Kocaeli ev sahipliğinde Ağustos-Eylül ayı içerisinde düzenleyeceğiz " ifadelerini kullandı.