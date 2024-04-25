Ormanya, 10. yıl marşıyla yankılandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Bi Dünya Eğlence etkinliklerini Melis Fis konseriyle taçlandırdı. İki gün boyunca 23 Nisan coşkusunun yaşandığı Ormanya’da gerçekleşen konseri çok sayıda Kocaelili çocuk izledi. Konser boyunca dans eden, şarkılara eşlik eden çocuklar kendilerine bayram şenliği yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Melis Fis konserin sonunda sahneye davet ettiği çocuklar ve alanı dolduran Kocaelililerle 10. yıl marşını söyledi. Ellerindeki Ay Yıldızlı bayraklarıyla marşa eşlik eden Kocaelili çocuklar ise 23 Nisan’ın en güzel görüntülerini oluşturdu.

ŞENLİKLERE NEŞE KATAN KONSER

Aynı zamanda 23 Nisan şenliklerinin son etkinliği olan konser, Ormanya’daki Büyük Sahne’de gerçekleştirildi. Konser öncesinde çocuklar kendileri için çalan şarkılar eşliğinde dans etti. Konser saati geldiğinde ise sevilen sanatçı Melis Fis, miniklerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla sahneye çıktı.

BÜYÜKŞEHİR’E 23 NİSAN TEŞEKKÜRÜ

Kocaelili çocukları selamlayan genç sanatçı, “Gazi Mustafa Kemal’in Türk çocuklarının yanı sıra tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Sevgili Kocaelili çocuklar 23 Nisan’da sizlerle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Beni sizlerle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum” şeklinde konuştu. Melis Fis konserde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Tüm şarkılara danslarla eşlik eden çocuklar bayram neşesine neşe kattı.

UNUTULMAYACAK BİR 23 NİSAN OLDU

Öte yandan Bi Dünya Eğlence Etkinlikleri kapsamında 23 Nisan günü Ormanya’da yine birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Renkli ve eğlenceli etkinlikler, çocuklar için yıllarca unutulmayacak bir 23 Nisan anısı oldu. Ormanya Kütüphanesi sevilen yazar Merve Gülcemal ile yine çocukların çok sevdikleri Lemi Filozof’u ağırladı. Gülcemal, dayanışma ve paylaşmanın önemine dair en güzel masalları aktardı. Lemi Filozof da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye yönelik önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek, özellikle 2022 yılında düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nin çevre bilinci açısından büyük anlam taşıdığını kaydetti.

ATÖLYELER ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI

Ormanya’da kurulan atölyeler ise çocukların ilgi odağı oldu. KO-MEK tarafından kurulan el becerileri atölyelerinde çocuklar geleneksel ve güzel sanatlarla tanışarak renkli takılar üretti. KOMEK Uçurtma Yapımı atölyesinde ise uçurtma yapmanın incelerini öğrendiler. Bilgievleri; Ahşap, Bilim Merkezi Tohum Topu, Ormanya; Deri Kolye ve Doğada Fotoğraf Çekimi, Konservatuvar; Ebru ve Geleneksel Çocuk Oyunları Atölyeler de faaliyetleriyle eğlencelere renk kattı. 23 Nisan etkinlikleri içinde faaliyet gösteren Turizm Şefliği ise Halı Dokuma Alanında çocuklara halı dokuma konusunda bilgiler sundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Şakacı Hayvanlar Ritim Atölyesi ile şenliğe neşe kattı. Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı spor kulübü Kağıtspor ise Doğada Yaşam Atölyeleri ile bir izci parkuru oluşturdu. Doğal Lezzetler Atölyesinde çocuklar pişen kuruvasanları renkli şekerlemelerle süsledi.