Körfez Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 5 Bin TL Eğitim Desteği

Körfez Belediyesi 2024-2025 eğitim öğretim dönemini kapsayan üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği başlattı. Bu destekten yararlanmak isteyen öğrenciler, www.korfez.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Körfez Belediyesi, 2024-2025 eğitim yılında herhangi bir üniversitenin lisans bölümüne ilk kez kayıt yaptırarak 1. sınıfta eğitim gören öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL'lik eğitim desteği sağlayacak. Eğitim desteğinden, devlet üniversiteleri ve Türkiye'de bulunan vakıf üniversitelerine tam burslu olarak yerleşen, 24 yaşından gün almamış ve Körfez'de ikamet eden öğrenciler yararlanabilecek. Başvuruların sonuçları ve ödeme tarihleri, www.korfez.bel.tr adresinden duyurulacak.

İHA