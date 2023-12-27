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KOGİDEF’te Mehmet Elmas yeniden seçildi

Kocaeli Giresun Dernekler Federasyonu(KOGİDEF) 5.Olağan Genel Kurul Toplantısı, Beylikbağı Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

KOGİDEF'te Mehmet Elmas yeniden seçildi

27 Aralık 2023 Çarşamba 10:38

Kongreye; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP Darıca Belediye Başkan Adayı Saide Arslan Çalışkan, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Tamer Çakıroğlu, MHP Gebze İlçe Başkanı Ali Yalsız, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Cihan Özaltan, Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Uğur Demir, il federasyon başkanları, dernek başkanları, iş insanları, meclis üyeleri ve aday adayları, sivil toplum kuruluşlarının seçkin temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda Giresunlu katıldı. Kongrede yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Elmas, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Federasyon çatısı altında herkesle birlikte yol yürümek istiyoruz. Bizim ayrı gayrımız yok “dedi.

 

DAHA ÖNCE YAPILMAYANLARI YAPTIK

 

Şehitler  adına gerçekleşen Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan kongrede söz alan KOGİDEF Başkanı Mehmet Elmas, “Atama süreci ile birlikte üçüncü yılımızı doldurduk. 81 il bizim hemşehrimiz. Bu zamana dek elimizden gelen her şeyi yaptık yine görev verilirse yine her şeyi yapacağız. Hep birlikte olursak güzel işler yaparız. Bursa, İstanbul ve Kocaeli ile her zaman koordineli çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki memleketimizin her yerine hizmet edelim. Mikro milliyetçilik yapmayacağız. Biz vatanımızın her yerini seviyoruz. Yaklaşık 3 bin 800 aileye daha önce yapılmayan bir şey yaptık. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte ailelerimize 1’er kilo et ve kıyma yardımı yaptık. Elektrik, su ve kira yardımı yaptığımız aileler oldu. Biz bunları ailelerimizi rencide etmemek adına gizli tuttuk. Ancak bir şey yapmıyormuşuz gibi bir algı oluştu. Kocaeli’de Giresunumuzu ve bütün derneklerimiz ile temsil edeceğiz. Federasyon seçiminden sonra federasyon çatısı altında herkesle birlikte yol yürümek istiyoruz. Bizim ayrı gayrımız yok. Darıca sahilde 4 gün süren bir program yaptık. Hiçbir yerden 1 kuruş dahi destek almadan kendi imkanlarımızla bu programı yaptık”dedi.

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