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Başkan Büyükgöz Huzurevinde Nikah Kıydı

Gebze Huzurevi sakinlerinden Fatma Özer (70) ile Ekrem Şimşek (70) dünya evine girdi. İkinci baharlarını yaşamak üzere hayatlarını birleştirme karar alan çiftin nikah kıyma talebini geri çevirmeyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çiftin nikah akitlerini huzurevinde düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Başkan Büyükgöz Huzurevinde Nikah Kıydı

06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:21

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Huzurevi’nde nikah kıydı. Gebze Huzurevi sakinlerinden Fatma Özer (70) ile Ekrem Şimşek (70) dünya evine girdi. İkinci baharlarını yaşamak üzere hayatlarını birleştirme karar alan çiftin nikah kıyma talebini geri çevirmeyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Özer ve Şimşek çiftinin nikah akitlerini huzurevinde düzenlenen törenle gerçekleştirdi. Fatma Özer ve Ekrem Şimşek’i bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan huzurevi sakinlerinin de katıldığı sade nikah töreninde mutluluğa ‘evet’ diyen çifte Başkan Büyükgöz, iki cihan saadeti ve mutluluklar temennisinde bulundu. Çiftin nikahını kıyan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz aile cüzdanını gelin hanım takdim etti.  
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