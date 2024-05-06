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Büyükşehir TSM Korosu’ndan muhteşem bahar konseri

Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki Büyükşehir TSM Korosu eserlere olan hâkimiyeti ve başarısı ile göz doldurdu. Konserde TRT Sanatçısı Elif Güreşçi de yer aldı

Büyükşehir TSM Korosu'ndan muhteşem bahar konseri

06 Mayıs 2024 Pazartesi 16:27

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin gözde koroları arasında yer alan Türk Sanat Müziği Korosu, Bahar Konseri ile sevenleriyle buluştu. Şef Neşe Sarısözen Adalı yönetimindeki koro eserlere olan hâkimiyeti ve başarısı ile göz doldurdu. TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Elif Güreşçi de konserde konuk solist olarak yer aldı.

 

MUSİKİSEVERLERDEN İLGİ

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen TSM Bahar Konserine Kocaelili musikiseverler ilgi gösterdi. Koroyu Büyükşehir Belediyesi TSM Bölümü eğitmenlerinden Neşe Sarısözen Adalı yönetti. Konser iki bölümden oluştu. Konserin ilk bölümü koronun seslendirdiği Sultaniyegah faslı ile başladı. Bu bölümde ayrıca Türk Müziği’nin sevilen eserlerinden seçilen solo performanslara yer verildi.

 

ELİF GÜREŞÇİ KONUK SOLİST

İkinci bölümde ise sahneye TRT Ankara Radyosu ses sanatçısı Elif Güreşçi geldi. Konuk solist, repertuarı ve yorumu ile izleyicilere unutulmaz bir sanat müziği akşamı yaşattı. Elif Güreşçi ve TSM Korosuna birbirinden değerli misafir saz sanatçıları eşlik etti. Konserin sonunda Şef Neşe Sarısözen Adalı ve Elif Güreşçi’ye teşekkür çiçeği takdim edildi. Türk Sanat Müziği’nin en güzel eserlerinin başarıyla seslendirildiği gecede vatandaşlar da beğenilerini alkışlarıyla sergiledi. Konserin sonunda Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Adalı ve Güreşçi’ye çiçek takdim ederek teşekkür etti.

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