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Eski Milli Güreşçi Hüseyin Gezer Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle hayatını kaybeden eski milli güreşçi Hüseyin Gezer (47), ebediyete uğurlandı.

Eski Milli Güreşçi Hüseyin Gezer Hayatını Kaybetti

08 Mayıs 2024 Çarşamba 14:53


  1992-1998 yılları arasında serbest stil Genç Milli Güreş Takımında 50 defa ay-yıldızlı mayoyu giyerek Türkiye'yi temsil eden ve 1997 yılında Gençler Avrupa üçüncüsü olan Hüseyin Gezer, bir süredir Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Gezer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 
  Hüseyin Gezer’in cenazesi, Çayırova Türkan Göktürk Camii’nde bugün kılınan namazın ardından Şekerpınar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu cenazeye çelenk gönderirken, Çayırova Belediye Başkan Vekili Sadettin Arıboğa, Hüseyin Gezer’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
                                     


İHA
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