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KOTO’da bayram coşkusu

Kocaeli Ticaret Odası’nın geleneksel bayramlaşma programı, Kocaeli iş dünyasını buluşturdu

KOTO'da bayram coşkusu

10 Nisan 2024 Çarşamba 15:39

 Kocaeli’nin en büyük kurumsal ailesi KOTO’nun geleneksel bayramlaşma programı bu bayramda da yoğun katılıma sahne oldu. KOTO Başkanı Necmi Bulut’un KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri; Yusuf Ziya Uludüz, Abdurrahman Kaya, Hızır Fatih Sarıoğlu, Yıldırım Yılmaz, Tahsin Can Kuşkan, Meclis Başkan Yardımcıları Fikret Yıldırım ve İbrahim İkiz ile birlikte ev sahipliği yaptığı bayramlaşma programına ilgi yoğun oldu.


BAŞKAN BULUT’TAN TEŞEKKÜR

KOTO Başkanı Necmi Bulut, katılım ve yoğun ilgi dolayısıyla tüm üyelere tek tek teşekkür ederek, davetlilerin Ramazan Bayramlarını kutladı. Kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de KOTO’nun büyük bayramlaşmasına katılarak, bayram coşkusunu paylaştı.

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