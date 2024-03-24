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Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Çayırova ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

24 Mart 2024 Pazar 16:12

 
  İnönü Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselemeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili sağ şeritte durdurup aşağıya indi. Sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunurken, kısa sürede büyüyen alevler motor kısmını kapladı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın otomobilin tamamına sirayet etmeden söndürüldü. Motordaki arıza sebebiyle çıktığı değerlendirilen yangında can kaybı yada yaralanan olmadığı aktarıldı. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                       


İHA
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