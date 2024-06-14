5 yıllık stratejik plan için vatandaş anketi

Yerel yönetim hizmetleri kapsamında gerçekleştirdiği birçok uygulama, proje ve yatırımlarla kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaya büyük önem veren Başiskele Belediyesi, performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarından birisini oluşturan Stratejik Plan için çalışmalarını sürdürüyor. Katılımcı belediyecilik ve ortak yönetişim anlayışıyla Başiskelelilere yönelik bir anket çalışması da yapan Başiskele Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan çalışmaları çerçevesinde vatandaşların belediyeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla başlatılan anketi erişime açtı. Ankete katılmak isteyen vatandaşlar, https://hizliisler.basiskele.bel.tr/WebBasvuru/paydasanketi adresinden ulaşabiliyor.

Ankette belediye hizmetlerini vatandaşların değerlendirmesi için seçenekler yer alırken, Başiskele’nin geleceğe taşınması, Türkiye Yüzyılı’na yakışır yeni güzel işlerin yapılması ve Başiskele Belediyesi’nin yönetiminin vatandaşlarla birlikte şekillendirilmesi bilinciyle çalışmalara ortak olunması hedefleniyor.

İHA