Bakanlık Müjdeyi Verdi! 10 İlde KPSS Şartsız Memur Alımı Başladı

Elazığ Haber ’in bildirdiğine göre, Aile Bakanlığı’na bağlı Sosyal Destek ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesinde KPSS şartsız ve KPSS'li olarak memur ve kamu çalışanı alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR tarafından yayınlanan duyurulara göre, 10 farklı ilde şu pozisyonlara alım yapılacak:
Temizlik Görevlisi
Büro Görevlisi
Yaşlı ve Engelli Bakımı
Eğitici
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Adayların başvuruda bulunabilmesi için taşıması gereken genel şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Sivil haklardan mahrum olmamak
Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak
Erkek adaylar için askerlik ile ilgili durumunun düzenlenmiş olması
Görevlerini yerine getirmesini engelleyecek zihinsel veya fiziksel bir engelin bulunmaması
SON BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLAR
Başvuruların nasıl yapılacağı, son başvuru tarihi ve ilgili belgelerin neler olduğuyla ilgili detaylar, ilgili kurumların resmi web sitesinde yer alacak. Adaylar, başvuru süreci ve pozisyonlar hakkında güncel bilgilere ulaşmak için ilgili kurumların duyurularını takip etmelidir.