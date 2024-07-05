Bakanlık Müjdeyi Verdi! 10 İlde KPSS Şartsız Memur Alımı Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işsiz vatandaşlara yönelik önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Haziran ayında yapılacak alımlarla ilgili detaylar belirlendi ve başvuru süreci başladı. Kurban Bayramı öncesinde gelen bu müjde, iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor

Elazığ Haber ’in bildirdiğine göre, Aile Bakanlığı’na bağlı Sosyal Destek ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) bünyesinde KPSS şartsız ve KPSS'li olarak memur ve kamu çalışanı alımı gerçekleştirilecek. İŞKUR tarafından yayınlanan duyurulara göre, 10 farklı ilde şu pozisyonlara alım yapılacak:

Temizlik Görevlisi

Büro Görevlisi

Yaşlı ve Engelli Bakımı

Eğitici

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Adayların başvuruda bulunabilmesi için taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Sivil haklardan mahrum olmamak

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak

Erkek adaylar için askerlik ile ilgili durumunun düzenlenmiş olması

Görevlerini yerine getirmesini engelleyecek zihinsel veya fiziksel bir engelin bulunmaması

SON BAŞVURU TARİHİ VE DETAYLAR

Başvuruların nasıl yapılacağı, son başvuru tarihi ve ilgili belgelerin neler olduğuyla ilgili detaylar, ilgili kurumların resmi web sitesinde yer alacak. Adaylar, başvuru süreci ve pozisyonlar hakkında güncel bilgilere ulaşmak için ilgili kurumların duyurularını takip etmelidir.