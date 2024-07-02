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Başiskele'de vektörle mücadele başladı

Başiskele'de yaz aylarının başlamasıyla birlikte toplum ve çevre sağlığını korumak adına vektör özelliği taşıyan böceklerle mücadele çalışmalarına başlandı.

Başiskele'de vektörle mücadele başladı

02 Temmuz 2024 Salı 11:42

 
 Yaz sıcaklarının iyiden iyiye hissedildiği ilçede, durgun su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başlayan Başiskele Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilçe genelinde ilaçlama yapıyor. 
 Vektörle mücadele ekipleri, geç saatlere kadar sivrisinek gibi vektör özelliği taşıyan birçok haşere üreyebilecekleri alanlarda ilaçlama yapıyor. Başiskele'de vektörle mücadele kapsamında hummalı bir çalışma sürdüren ekipler, ayrıca vatandaşları da vektörle mücadele konusunda bilgilendiriyor. 
 Sivrisinek gibi vektörel haşerelerin üremesine neden olan her türlü su birikintileri, kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. gibi yerlerde su birikmesinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması, dökülmesi ve evcil hayvanlar için tutulan suların sık sık değiştirilmesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. 


İHA
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