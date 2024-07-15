Başkan Bıyık’tan 15 Temmuz Mesajı

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hain darbe girişimini unutmayacaklarını belirtti. 15 Temmuz’da tüm Türkiye’nin tek yürek olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve aziz milletimizin destansı direnişiyle bertaraf edilmiştir. Türk milleti bir kez daha bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz ihaneti, ülkemizin tarihi boyunca yaşadığı en büyük ihanetlerden birisidir. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu alçakça saldırıyı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Darıcalı hemşerilerimiz de gözünü kırpmadan vatanın bekası ve milletin geleceği için o gece meydanlara akın etmişti. Bu şehrin kahraman evlatları Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi yine tek ses, tek yürek olmuş, vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve millet iradesine sahip çıkmıştır. Bir milletin asıl gücü tankı, topu, tüfeği değil 'ya istiklal ya ölüm' diyerek cephelere koşan inançlı insanlarıdır.15 Temmuz gecesi tanklara ve uçaklara göğsünü siper eden milletimiz istiklalinden ve istikbalinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. 15 Temmuz’da milletimiz, vatanını ve demokrasisini koruma kararlılığını bir kez daha gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasiye vurgu yaptığı “Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur” sözlerindeki gibi; 15 Temmuz gecesi, Türk Milleti'nin iradesi karşısında hainler yandı, yok oldu. Milli egemenlik nuru hepimizin üzerine daha güçlü doğdu. O karanlık gecede Türk milletinin yazdığı destan, Türk Demokrasi hayatında milli iradenin geçilemez olduğunu bir kez daha ispatladı. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.İhanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimize minnet dolu selamlar gönderiyorum.”

BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAZ

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, şöyle devam etti: “Türkiye, içerde ve dışarda kurulan tuzakları bozmaya, Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru daha güçlü ve daha kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Bu topraklar kendisine ihanet edeni barındırmaz. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz bize Çanakkale ruhunun ihtiyaç duyulan her zaman yeniden canlandığını gösterdi. Hainlere vereceğimiz en güzel cevap canla başla çalışarak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak olacaktır. Vatan sevgisi ve milletimizin bağımsızlığına olan inancımızla, artık geleceğe daha umutla bakıyoruz. Vatanı uğruna canını feda eden kahramanlarımızın anısını yaşatmak ve ülkemizin bağımsızlığını korumak hepimizin ortak görevidir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. Yıldönümü olan bu önemli günde bir kez daha tekrarlıyoruz, 251 şehit ve 2 bin 196 gazi verdiğimiz o karanlık geceyi asla unutmayacağız. 15 Temmuz’da da olduğu gibi her zaman son sözü bu millet söyleyecek. Bu duygu ve düşüncelerle başta Darıcalı şehidimiz Edip Zengin olmak üzere Demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

DARICA’DA DEMOKRASİ NÖBETİ

Öte yandan Darıca’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Gün boyu devam edecek etkinlikler akşam Dudayev sahilinde devam edecek. Darıcalıların vatan nöbetinde bir araya geleceği program kapsamında Darıca Belediyesi önünden saat 20.00’da Milli Birlik Yürüyüşü başlayacak. Dudayev sahilinde son bulacak yürüyüşün ardından ise anma programı başlayacak. Anma etkinliğinde Bekir Develi söyleşi programı ile Darıcalılarla buluşacak. İskoliye Sanat Akademisi de ezgilerle 15 Temmuz ruhunu yaşatacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şehitleri anmak için demokrasi nöbetine tüm Darıcalıları davet etti.