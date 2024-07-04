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Başkan Büyükgöz’den Çocuklara Moral Hediyesi

Sünnet şöleni kapsamında delikanlılığa adım atan çocukları hastanede ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hediye takdim ederek moral verdi

Başkan Büyükgöz'den Çocuklara Moral Hediyesi

04 Temmuz 2024 Perşembe 13:43

 

 

Gebze Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni kapsamında hastanelerde cerrahi müdahaleyle sünnet edilen çocuklarını ziyaret eden Başkan Büyükgöz, acil şifalar diledi. Başkan Büyükgöz, ilk mürüvvetlerini yaşadığı sünnet organizasyonu kapsamında cerrahi müdahaleleri yapılan çocukları ve onların ailelerini hastanede ziyaret etti. 

ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNDİ 

Hastanenin steril ortamında cerrahi müdahaleyle delikanlılığa adım atan çocuklara hediye veren Başkan Büyükgöz, aileleriyle de sohbet ederek acil şifalar diledi. Başkan amcalarını karşılarında gören sünnet çocuklarının sevinci, aldıkları hediyelerle ikiye katlandı. Başkan Büyükgöz, “Delikanlılığa adım atan çocuklarımıza acil şifalar dilerim. Çocuklarının ilk mürüvvetlerini bugün yaşayan ailelere de onlarla birlikte sağlık, sıhhat dolu bir ömür temenni ederim” dedi. 

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