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Başkan Çiftçi’den 15 Temmuz mesajı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi'den 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2024 Pazartesi 15:15


Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde bir kez daha ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum” dedi. Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi; “2016 yılının 15 Temmuz gecesi aziz vatanımızın istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. O gece hainler karşısında kanlarıyla, canlarıyla destan yazan; ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize Cenabı Allah’tan sıhhat ve afiyetler diliyorum.


AZİZ MİLLETİMİZİN CESARETİ

15 Temmuz gecesi; Allah’ın yardımı, milletimizin dirilişi, milyonlarca kardeşimizin duası ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle ülkemiz zor ve karanlık bir geceden aydınlık bir sabaha kavuşmuştur. 15 Temmuz; milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece aziz milletimiz cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, fetih şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir.


RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM

Bir asır önce “ya istiklal, ya ölüm” parolasıyla Kurtuluş Savaşını zaferle taçlandıran aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi de ‘Gün vatana Bu düşüncelerle sözlerime son verirken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde bir kez daha ebediyete uğurladığımız şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine Yüce Rabbimden sabrı cemil diliyorum. Gazilerimize Rabbimden sağlık ve afiyet niyaz ediyorum.


ÇAYIROVA’DA 15 TEMMUZ PROGRAMI 

Öte yandan Çayırova’da 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’ne özel gerçekleştirilecek programlar da belli oldu. Çayırovalıların vaatan nöbetinde bir araya geleceği program kapsamında Çayırova Polis Karakolu önünden saat 20.00’da yürüyüş başlayacak. Çağdaşkent Sosyal Tesisler Önü’nde saat 15 Temmuz Pazartesi günü 21.00’da düzenlenecek programda Mustafa Duman ve Celalettin Şensoy Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yer alacak. Ahmet Yenilmez ve ekibinin tiyatro gösterisi ile şiir dinletisiyle devam edecek program, Sedat Uçan’ın ilahi ve ezgileriyle sona erecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu anlamlı günde demokrasi şehitlerimizi anmak ve vatan nöbetinde hazır bulunmak için tüm Çayırovalıları programa davet etti.

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