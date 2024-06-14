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Bayramda parkomatlar ve ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz hizmet verecek. Aynı zamanda Büyükşehir'e bağlı parkomatlar da tatil süresi boyunca ücretsiz olacak.

Bayramda parkomatlar ve ulaşım ücretsiz

14 Haziran 2024 Cuma 16:36

 Vatandaşlar Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 16 Haziran Pazar günü ile 19 Haziran Çarşamba gününe kadar 4 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek. Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları, Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak. Ulaşım Park’a ait Hat 200, Hat 250, Hat 250G ve Hat 700 ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek. 
   
 Parkomatlar da ücretsiz 
 Kurban Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar da ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek. Bayram süresince 16 Haziran Pazar gününden 23 Haziran Pazar gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak. 



İHA
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