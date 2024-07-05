Belediye başkanının adıyla dolandırıcılık uyarısı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ve belediye başkan yardımcılarının adları kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, para ve yardım talep edildiği bilgisine ulaşan Gebze Belediyesi, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gebze Belediyesi'nin başta başkanı ve her hangi bir yetkilisinin adının kullanılarak para yardımı ya da diğer yardımların toplanmasının mümkün olmayacağı ifade edildi. Açıklamada; şirketlerin tüzel kişileri, yöneticileri ve vatandaşlar bu tür "dolandırıcılık" girişimlerine karşı uyarılarak, konunun ilgili adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğu da bildirildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ve belediye başkan yardımcılarının adları kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, para ve yardım talep edildiği bilgisine ulaşan Gebze Belediyesi, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulundu.İHA