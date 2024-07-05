BELGESEL TADINDA DÜZCE DE DEVRİ ALEM
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.
EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE ANADOLUDA VAKIFLAR MEDENİYETİ BELGESEL ÇEKİMLERİ İÇİN GELDİĞİMİZ DÜZCE DE GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANI SN MUZAFFER COŞKUN BEYİ ZİYARET EDEREK BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tv OLARAK BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.
İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com OLARAK YAYINLANMASINA DESTEK VERDİĞİMİZ KİTAPLARIMIZDAN HEDİYE ETTİK. VERDİĞİ BİLGİLER VE MİSAFİRPERVERLİĞİ VE PAYLAŞIMI İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİZ
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