BELGESEL TADINDA ORDU'DAN GİRESUN'A CANLI YAYINLI GEZİ NOTLARI

ÜNYE'DEN VAKFIKEBİR'E DOĞUKARADENİZ'DE TÜRK İSLAM TARİHİ BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIK
Anadolu Selçuklu devletinin yıkılmasından sonra 1071 Malazgirt Zaferi'nde Sultan Alparslan'ın en önemli komutanlarından Danişment Gazi'nin torunları tarafından TOKAT NİKSAR Merkezli kurulan, Doğukaradenizi fetheden, Ünye'den Vakfıkebir'e bölgeyi Türk İslam yurdu yapan Trabzon Pontos dan vergi alan Bayramlı Emiroğulları beyliği ile ilgili belgesel çekimi ve araştırma yapmaya devam ediyoruz. Başta TGRT Belgesel TV olmak üzere birçok TV kanalında yayınlanan daha önce çektiğimiz Devri Alem programı (www.devrialem.tv) programıız ile baş başa bırakıyoruz.
DANİŞMENT GAZİ ÇEPNİ TÜRKLERİ BELGESELİ
https://m.youtube.com/watch?v=
DOĞUKARADENİZ BÖLGESİNİN FETHİ BELGESELİ
https://www.youtube.com/watch?
2-5 HAZİRAN 2024 TARİHLERİNDE ORDU'NUN FETHİNİN 660. GİRESUN'UN FETHİNİN 627. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAMAK, TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANMAK İÇİN BAŞTA TGRT BELGESEL TV OLMAK ÜZERE BİRÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI ÇEKMEK İÇİN DOĞUKARADENİZ BÖLGESİNDEYDİM.
DOĞUKARADENİZ BÖLGESİNİN FATİHİ BAYRAMLI EMİROĞULLARI BEYLİĞİNİN TORUNLARINDAN MERHUM TURGUT ÖZAL DÖNEMİNİN MİLLİ EĞİTİM VE ÇALIŞMA BAKANLARINDAN SN METİN EMİROĞLU'NUN DAVETİ İLE ORDU'DA DOĞU KARADENİZ'DE TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİNİ ARAŞTIRIP ORDU'NUN FETHİNİN 660. GİRESUN'UN FETHİNİN 627. YIL DÖNÜMLERİ FETHİ İLE İLGİLİ www.devrialem.tv OLARAK BELGESEL ÇEKİMİ YAPACAĞIZ.
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İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com OLARAK DESTEK VERDİĞİMİZ ORDU SAHARADA AÇAN GÜLLER DERNEĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STK PRODES PROJESİ OLARAK HAZIRLANIP BASILAN SAKLI KALMIŞ TARİH EMİROĞULLARI BEYLİĞİ KİTABINI PAYLAŞIYOR. BU KİTABIN HAZIRLANMASINA DESTEK OLAN ORDULU ARKADAŞIM MUZAFFER GÜNAY VE DERNEK BAŞKANI NURTEN KELEBEKLİ HANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM.
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ORDU AKKUŞ ŞEHİTLİĞİNDEN www.devrialem.tv CANLI YAYINDA
CANLI YAYIN İLE İLGİLİ www.gebzegazetesi.com SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
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AN İTİBARİ İLE 2 HAZİRAN 2024 ORDU AKKUŞ TUZAK KÖYÜNDE ANADOLU'NUN İLK ŞEHİTLİKLERİNDEN DANİŞMENT MELİK MEHMET TÜRBESİ'NDEN CANLI YAYIN.
AVKON GENEL BAŞKANI ŞAKİR GÜLER ARKADAŞIMIN REHBERLİĞİNDE DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM BAHTİYAR KAHVECİ VE SULTAN HANIM İLE AKKUŞDAKİ ŞEHİTLİKTEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT BELGESEL TV DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR.
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İLGİ, ALAKA VE MİSAFİRPERVERLİKLERİ İÇİN ŞAKİR GÜLER VE BAHTİYAR KAHVECİ BEY ARKADAŞLARIMA SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM.
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ORDU ÜNYE KALESİNDEN BELGESEL TADINDA www.devrialem.tv CANLI YAYINDA
CANLI YAYIN İLE İLGİLİ www.gebzegazetesi.com SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
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AN İTİBARİ İLE 2 HAZİRAN 2024 ORDU ÜNYE KALESİ'NDEN AVKON GENEL BAŞKANI ŞAKİR GÜLER ARKADAŞIMIN REHBERLİĞİNDE DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM BAHTİYAR KAHVECİ VE SULTAN HANIM İLE ORDU ÜNYE KALESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT BELGESEL TV DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR.
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ORDU 660 ve GİRESUN 627 YIL ÖNCE FETHİ İLE İLGİLİ AN İTİBARİ İLE BAYRAMLI EMİROĞULLARI BEYLİĞİNE BAŞKENTLİK YAPAN ORDU ESKİPAZARDAN www.devtialem.tv CANLI YAYINDA
ORDU GİRESUN FATİHİ BAYRAMLI EMİROĞULLARI BEYLİĞİNİN TORUNLARINDAN, MERHUM TURGUT ÖZAL DÖNEMİNİN MİLLİ EĞİTİM VE ÇALIŞMA BAKANLARINDAN SN METİN EMİROĞLU'NUN DAVETİ İLE ORDU'DA DOĞU KARADENİZDE TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİNİ ARAŞTIRIP ORDU'NUN FETHİNİN 660, GİRESUN'UN FETHİNİN 627 YIL DÖNÜMLERİ FETHİ İLE İLGİLİ www.devrialem.tv ORDU ESKİPAZAR'DAN CANLI YAYIN.
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ORDU PERŞEMBE TARİHİ EFİRLİ CAMİSİ'NDEN CANLI YAYIN
AN İTİBARİ İLE 4 HAZİRAN 2024 ORDU PERŞEMBE'DE TARİHİ EFİRLİ CAMİSİ VE SEL FELAKETİ SONUCU YIKILAN KÜTÜPHANE VE MEDRESENİN OLDUĞU BÖLGEDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA. GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT BELGESEL TV DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR.
ORDU PERŞEMBE EFİRLİ CAMİSİ İLE İLGİLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ
http://earsiv.odu.edu.tr/
GİRESUN HARŞİT SAVUNMASI ZAFERİ MÜZESİ'NDEN CANLI YAYIN
ORDU GİRESUN FATİHİ BAYRAMLI EMİROĞULLARI BEYLİĞİNİN TORUNLARINDAN MERHUM TURGUT ÖZAL DÖNEMİNİN MİLLİ EĞİTİM VE ÇALIŞMA BAKANLARINDAN SN METİN EMİROĞLU VE ULAŞTIRMA BAKANLARINDAN HASAN BASRİ AKTAN VE BERABERİNDEKİ HEYET İLE GİRESUN TİREBOLU HARŞİT SAVUNMASI ŞEHİTLİK VE MÜZESİNDEN AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv CANLI YAYIN DA HATŞİT SAVUNMASI İLE İLGİLİ BİLGİ VERİYORUZ.
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BELGESEL TADINDA ÜNYE'DEN VAKFIKEBİR'E DOĞUKARADENİZ'DE TÜRK İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ
https://m.youtube.com/watch?v=
GİRESUN'UN FETHİNİN 627 YIL DÖNÜMÜ DOLAYISI İLE DOĞUKARADENİZ'DE BELGESEL ÇEKİMLERİNE ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ (BAYRAMOĞLU) NAHİYESİNDE DEVAM EDİYORUZ
https://www.youtube.com/watch?
ÜNYEDEN VAKFIKEBİR'E DOĞUKARADENİZ BÖLGESİNDE DANIŞMENT GAZİ'NİN TORUNLARI TARAFINDAN KURULAN BAYRAMLI EMİROĞULLARI BEYLİĞİNİN NAHİYE MERKEZİ ATA MEMLEKETİM GİRESUN ESPİYE İLÇESİ SOĞUKPINAR BELDESİ ( BAYRAMOĞLU NAHİYESİ ) DİKMEN KÖYÜN DEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA ÇOCUKLUK YILLARIMI ANKATIYORUM
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BELGESEL TADINDA ORDU'YA VEDA EDERKEN
MERHUM TURGUT ÖZAL DÖNEMİNİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLARINDAN SN METİN EMİROĞLU'NUN DAVETİ İLE GİTİĞİM ORDU VE GİRESUN'DA ORDU VALİSİ SN MUAMMER BEY VE ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SN HİLMİ GÜLER BEYLERİ ZİYARET EDİP DÜNYANIN SAKİN ŞEHRİ PERŞEMBE'DE EMİROĞLU DOSTLARI GRUBU DAVETLİLER İLE SAHİLDE ÇAY İÇİP SOHBET ETTİK. DAHA ÖNCE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI VE MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIĞI YAPAN SN HASAN BASRİ AKTAN BEY'E KİTAP HEDİYE ETTİK. NAZİK DAVETLERİNDEN DOLAYI SN METİN EMİROĞLUNA DANİŞMENTLİLER BAYRAMLI EMİROĞULLARI BELGESELLERİ TADINDA TEŞEKKÜR EDERİZ
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BELGESEL TADINDA GİRESUN ESPİYE İLÇESİ (SOĞUKPINAR BELDESİ) TARİHİ BAYRAMOĞLU NAHİYESİNDEN CANLI YAYIN
BAYRAMLI EMİROĞULLARI BEYLİĞİ DÖNEMİNDE BAYRAMOĞLU ADI İLE NAHİYE MERKEZİ OLAN BUGÜN GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜNDEN BİRİNCİ DÜNYA HARBİ'NDE ŞEHİT OLAN İBRAHİM DEDEM ADINA YERİNİ BAĞIŞLAYIP YAPILMASINA ÖNCÜLÜK ETTİĞİM GIRANDAKİ ŞEHİT İBRAHİM CAMİSİ BAHÇESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA
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BELGESEL TADINDA MISIR TARLASINDA OT YONMA ÇALIŞMASINDAN CANLI YAYIN
BAYRAMLI EMİROĞULLARI BEYLİĞİ DÖNEMİNDE BAYRAMOĞLU ADI İLE NAHİYE MERKEZİ OLAN BU GÜN GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININ DA GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK BİLGİ VERİYORUZ
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Bayrampğlun Nahiyesi Espiye Gelevera Deresinden Canlı Yayın
Gazeteci yazar Giresun Ünüversitesi Emekli Öğretim görevlilerinden Belgesel yönetmeni Ahmet Gürsoy ile geçtiğimiz yıllarda büyük sel felaketi yaşanan Espiye de Gelevera deresinin denize döküldüğü yerde yaptığımız belgesel söyleşiyi www.devrialem.tv olarak canlı yayınladık
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BELGESEL TADIN DA KÖYÜMDE CANLI YAYINLA FINDIK BAHÇELERİNDE DEVRİ ALEM
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GİRESUNUN FETHİNİN 627 YIL DÖNÜMÜ. DOLAYISI İLE. DOĞUKARADENİZDE BELGESEL ÇEKİMLERİNE ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ (BAYRAMOĞLU) NAHİYESİN DE ÇOCUKLUK YILLARININ GEÇTİĞİ FINDIK BAHÇELERİNDE KAFDEŞİM ALI HAYDAR KAHRAMAN İLE DEVAM EDİYORUZ.
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BELGESEL TADINDA MISIR TARLASINDA OT YONMA ÇALIŞMASINDAN CANLI YAYIN
BAYRAMLI EMİROĞULLARI BEYLİĞİ DÖNEMİNDE BAYRAMOĞLU ADI İLE NAHİYE MERKEZİ OLAN BU GÜN GİRESUN ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININ DA GAZETECİ VE BELGESELCİ OLARAK BİLGİ VERİYORUZ
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