Bosnada Serebrenitsa Katliamı İle İlgili Belgesel Çektik

Devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak geçtiğimiz yıllarda Bosna’ya gidip Sereberenitsa katliamının yapıldığı bölgelerde belgesel çekmiştik.

Bu güne kadar Bosna’ya 6.kez Gidip çektiğimiz Belgeseller halen bir çok tv kanalında yayınlanıyor.

Bosna deyince gönül telimiz titrer.

Devri Alem belgesel program çekimleri için bir çok kez Bosna’ya gittim.Devri Âlem Belgesel programı olarak Haziran 2003 yılında ilk kez gittiğimiz Bosna’ya, 8-9 ve 10 Aralık 2008 tarihlerinde 2. Kez giderek araştırma yapıp belgesel çektik. Daha sonra 8 – 15 Mayıs 2011 tarihlerinde de Bosna’da belgesel çekmiştik. Eylül 2014 ile 23 Temmuz 2015 tarihinde birer kez daha Bosna Hersek’e gitmiştik. Son olarak 6. Kez 14,15, 16 ve 17 Kasım 2015 tarihlerinde Bosna Hersek’e gittik. 15 Kasım 2015 günü Başkent Sarayevo’dan yola çıkıp toplam 500 km yol giderek Bosna Hersek ve Sırbistan topraklarında Dirina Nehri vadisinde soykırım ve savaşların belgesel görüntülerini çekip, birleşmiş milletlerin koruması altında olmasına rağmen Srebrenitsa’da soykırımı kurbanlarının toplu mezarlarının başında sizler adına da Fatih’a okumuştum. Katliamın yıl dönümünde Bosna şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyor Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım makaleyi sizlerle paylaşıyorum

SOYKIRIM MEZARLARINI ZİYARET ETTİK

Soykırım, vahşet, savaş suçu, insanlık tarihinin yüz karasıdır. Bunları işleyenler tarih boyu lanetle anılır. Bugün Türkiye’ye sözüm ona demokrasi dersi vermeye çalışan Avrupalıların gözü önünde 20. yüzyılın en büyük soykırım ve vahşeti yaşandı. Bosna Hersek’te yüzbinlerce Müslüman vahşice katledildi.

Daha geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye ders vermeye çalışan Hollanda’nın sorumluluğundaki Bosna Hersek’in Srebrenitsa bölgesinde on binlerce Boşnak erkek soykırıma uğradı ve katledildi.Bu katliamla ilgili Devri Alem belgesel programı olarak geçtiğimiz yıl kendi imkânlarımızla Bosna Hersek’in başkenti Sarajova’dan yola çıktığı Dirina nehri vadisindeki Srebrenitsa kentinde belgesel çektik. Vahşet ve soykırımın kurbanlarının mezarlarını ziyaret edip Fatiha okuduk. (Kaynak www.gebzegazetesi.com )

11 Temmuz 2022 Tarihin de Düzenlenen Tören

27 nci yılı kapsamında yapılan toplu cenaze törenine katılmak üzere sabahın erken saatlerinden itibaren anıt mezarlığa gelen kurban yakınlarının dağılmasıyla soykırımda öldürülenlerin defnedildiği mezarlıktaki kalabalık, yerini sessizliğe bıraktı. Savaşta, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenen anma törenini ve cenaze merasimini takip eden basın mensupları da defin işleminin ardından Potoçari'den ayrıldı.

Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha toprağa verildi

Bosna Hersek'te Srebrenitsa soykırımının 27'nci yılı dolayısıyla anma programı yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan: Srebrenitsa soykırımında rolü olanların kendilerini aklama yarışına girmeleri utanç verici

TBMM Başkanı Şentop: Srebrenitsa'da insanlığın kaybedildiği bugünü asla unutmayacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Srebrenista'daki soykırımı asla unutturmayacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Srebrenitsa soykırımının acısı sonsuza kadar yaşayacak

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı cenaze namazının ardından kimlik tespiti yapılan 50 soykırım kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedildi. Bu yıl toprağa verilen kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken, öldürüldüğünde 59 yaşında olan Husejin Krdzic de bu yıl toprağa verilen en yaşlı soykırım kurbanı olarak kayda geçti

SREBENİTSADA NE YAŞANMIŞTI?

Bosna'daki savaş sırasında, BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi. Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnak erkeklerden 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.Katliamda hayatını kaybedenler törenlerle anılıyor. Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük kitlesel katliam olan Srebrenitsa Katliamı, 21 yıl sonra da Boşnakların kalbinde büyük bir acı olmayı sürdürüyor.Katliamın kurbanları, başta Bosna-Hersek olmak üzere dünyanın pek çok yerinde anıldı. Almanya'da düzenlenen anma törenine katılan Dortmund Boşnak Toplumu derneğinden Mehmed Valyevaç, 1995 yılında 8 binden fazla Müslümanın katledildiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Katliamın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen en büyük savaş suçu olduğunu ifade eden Valyevaç, "Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde tekrar etmemeli" diye konuştu.Öte yandan Bosna-Hersek'te ise kitlesel mezarlarda kimlik tespiti yapılan Boşnakların, Potoçari Anıt Mezarlığı'na yeniden defnedilme işlemleri sürüyor. Katliamın başlangıcının 21'inci yıldönümünde kimliği tespit edilen 127 cenazenin daha Anıt Mezarlığa gömülmesi bekleniyor. AFP Ajansına konuşan Boşnak Münevver Bogiloviç, "Bu sene benim için daha da üzücü, eşimi, kardeşimi, kaynımı ve am camı yeniden toprağa verdim" dedi. Bogiloviç, yakınlarının hepsinin katliamda öldürüldüğünü söyledi.Evlad-ı Fatihan Diyarı Bosna Yazımız Kültür Turları’ nın marka kuruluşlarından Balkan Turlarında önemli yere sahip Koşukavak Turizm ve Seyahat Acentesi’ nin sahibi Rıfat Yakupoğlu’ un daveti ile bir kez daha evladı fatihan diyarına gittik. Gebze belediyeler birliği tarafından organize edilen edilen Birliğe üye belediyelerin başkanları ve meclis üyelerinden oluşan 90 kişilik bir ekiple geldiğimiz Evlad-ı Fatihan diyarı Bosna Hersek’te Devr-i Alem Belgesel Yayıncılık TV programı ile tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık.Koşukavak Turizm’in iki otobüslük tur kafilesi ile Güney’den Kuzey’e Devr-i Alem yaptığımız Bosna Hersek’te İvo Andiriç’in ünlü romanına konu olan Bosna’nın Vişegrad kentine gitme imkanı buldum. Mimar Sinan tarafından Drina nehri üzerine yapılan Sokullu Mehmet Paşa köprü- sünde belgesel çektik. Köprünün tamiri için Türkiye devleti beş milyon avro para harcayarak geçmişe vefa borcunu ödedi Tamirattan sonra Drina köprüsünde ilk belgesel çeken Devr-i Alem belgesel TV program ekibi oldu.Bosna savaşlarının üzerinden 20 yıl geç- mesine rağmen Bosna’da analar ağlamaya devam ediyor. Bosna savaşlarında ölen ve kaybolanların sayısı halen belli değil. Fatih’in Bosna’ya girdiği ilk yer olan ve adını da bizzat Fatih tarafından derin nehir olduğu için “Derin Ha” dan alan Drina nehri vadisinde savaş ve soykırımların belgeselini çektik.

BOSNA’NIN KANAYAN YARASI SREBENİTSA KATLİAMI

Srebenitsa’da binlerce kişinin Sırplar tarafından hunharca katledilerek soykırıma uğradığını ilk kez dünyaya Amerikalı bir gazeteci duyurmuştu. Bizde toplu şehitlikte belgesel çekerek şehitlerimizi hayırla ve rahmetle andık. Bosna savaşlarını anlamadan dünyada bugün yaşananlar anlaşılmaz. Bosna’nın hesabı sorulmadan Suriye’de akan Müslüman kanı durmaz. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Tansu Çiller Bosna savaşları için harekete geçmişti. Tüm İslam dünyasından Bosna’ya silah ve asker gittikten sonra savaşı Boşnakların kazanacağı anlaşılınca birleşmiş milletler 4 yıl sonra 1995 de Bosna savaşını durdurmuştu.