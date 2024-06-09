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Büyükşehir Zabıta’dan öğrenciler için YKS mesaisi

Büyükşehir Zabıta ekipleri, bu hafta sonu yapılan YKS’de okul çevrelerinde trafik düzenini sağlamanın yanı sıra geç kalan öğrencileri okullarına yetiştirdi

Büyükşehir Zabıta'dan öğrenciler için YKS mesaisi

09 Haziran 2024 Pazar 23:50

 

 

Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat aralıksız görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, her zaman olduğu gibi bu sene ki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da (YKS) yoğun mesai harcadı.

 

TRAFİK DÜZENİ SAĞLANDI, ÖĞRENCİLER SINAVA YETİŞTİRİLDİ

Bu hafta sonu gerçekleşen YKS’de Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli genelinde öğrencilerin sınava girecekleri okulların çevresindeki trafiği organize ederek gençlerin sınava geç kalmamasını sağladı. Büyükşehir Zabıta ekipleri, sınava geç kalacağını ön gördüğü öğrencileri, ekip araçları ile gidecekleri okula hızlı bir şekilde yetiştirdi. 

 

GÜRÜLTÜ ENGELLENDİ

Okul çevrelerinde trafik ve asayiş düzenini sağlayan Büyükşehir Zabıta ekipleri, tüm bunların yanında okul çevrelerindeki inşaat ve diğer gürültü oluşturabilecek alanlara gerekli uyarıları yaparak sessizliği sağladı. Ayrıca okul çevrelerindeki araçlar korna çalmaması noktasında uyarıldı.

 

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