Büyükşehir’den “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Minik Adımlar ile Büyük Heyecanlar” projesi kapsamında, kent genelindeki kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret ederek çocuklar ve annelere özel etkinlikler düzenliyor. Kış mevsimi öncesi, son olarak Gebze Pelitli Halil Çelik İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikler anne ve çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Proje kapsamında son bir ayda, 7 okulda 319 anne ve 955 çocukla bir araya gelindi.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ ATÖLYELER

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen proje, çocukların yeni eğitim dönemine daha enerjik bir başlangıç yapmalarına destek olmayı ve onların dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Pelitli Halil Çelik İlkokulu’ndaki etkinliklerde; çini, keçe çerçeve, kitap ayracı ve akıl-zeka oyunları gibi atölyeler çocuklara sunuldu. Ayrıca drama atölyesi ve eğlenceli atletizm etkinlikleri ile minikler hareketli ve coşku dolu anlar yaşadı.

ANNELER İÇİN SOSYALLEŞME FIRSATI

Proje, sadece çocuklar için değil, anneler için de unutulmaz deneyimler sundu. Anneler, ilk kez katılma fırsatı buldukları ebru ve boncuk atölyeleriyle hem yaratıcı yönlerini keşfetti hem de sosyalleşti. Diyetisyenler eşliğinde verilen sağlıklı yaşam seminerleri ve psikologlar tarafından verilen seminerlerde anneler, hem sağlık hem de çocuklarıyla doğru iletişim kurma konularında bilinçlendirildi.

(Ömer İLGEÇ)