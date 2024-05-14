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Çayırova’da İbadethanelerin Avluları Temizleniyor

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethanelerin avlularında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Çayırova'da İbadethanelerin Avluları Temizleniyor

14 Mayıs 2024 Salı 22:30

  Çayırova Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışmasına devam ediyor. Çayırova Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle de birlikte ibadethanelerin avlularında dip köşe temizlik gerçekleştiriyor. Belirlenen program çerçevesinde her gün bir ibadethaneye giden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ibadethanelerin avlusunu pırıl pırıl yapıyor. 
  Yıkama aracıyla birlikte, program çerçevesince belirlenen ibadethaneye giden ekipler, burada ilk olarak yaptıkları süpürme ve yıkama işlemlerinin ardından köpüklü suyla birlikte avluların en uç köşesine kadar fırçalama işlemi gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler daha sonra tazyikli suyla beraber avluların her köşesini temizliyor. Çayırovalılar ilçedeki ibadethanelerde gerçekleştirilen bu çalışmadan ötürü Çayırova Belediyesi’ne teşekkür ederken, Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, avlu temizliklerinin belirlenen program çerçevesince devam edeceğini belirtti. 
  



İHA
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