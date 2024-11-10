Çiftçi, “Atatürk’ün aziz hatırasını sonsuza dek yaşatacağız”

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yılında Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bir anma mesajı yayımladı. Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle andıklarını ifade eden, aziz hatırasını sonsuza dek yaşatacaklarının altını çizen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletine ve ülkesine adadığı ömrü boyunca, bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimiz için mücadele etmiştir. Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyet’imize sahip çıkmak ve 101. yılında Cumhuriyetimizi daha ileriyle taşımak hepimizin en büyük ödevi ve görevidir, bu doğrultuda azim ve özveriyle çalışmalıyız. Atatürk, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde, her türlü engelin nasıl aşılacağını bizlere göstermiştir. Atatürk, kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıkılmasını ve çok çalışılarak bilimde ekonomide ileri bir seviyeye ulaşılmasını bizlere öğütlemiştir.

“MİNNETLE YAD EDİYORUM”

Bizler de bu öğüt doğrultusunda çalışmaya devam edecek ve Atatürk’ün emanetini yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, vefatının 86. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıyorum. Atatürk’ün, milletimiz ve ülkemiz için yaptıklarını asla unutmayacak, aziz hatırasını sonsuza dek yaşatacağız.”

(Ömer İLGEÇ)