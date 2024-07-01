GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuklar yaz boyu eğlenceye doyacak

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen "Bi'Dünya Eğlence ile minikler; tiyatro gösterileri, çocuk oyunları ve yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Çocuklar yaz boyu eğlenceye doyacak

01 Temmuz 2024 Pazartesi 16:43

  Gölcük Belediyesi, her yaz düzenlediği Bi'Dünya Eğlence etkinlikleri ile çocukların yaz neşesi olmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bi'Dünya Eğlence etkinlikleri hafta sonu Anıtpark ve Kavaklı’da çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Cumartesi günü Anıtpark’ta Pazar günü ise Kavaklı sahil amfide düzenlenen yoğun katılımla düzenlenen etkinlikte tiyatro gösterileri, maskotlar, çocuk oyunları ve yarışmalar ile çocuklar doyasıya eğlendi. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte yaz neşesini dolu dolu yaşayan çocuklar ve aileleri, etkinliği düzenleyen Gölcük Belediyesi’ne teşekkür etti. "Bi'Dünya Eğlence" 3 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da İhsaniye Maydanı'nda devam edecek. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karamürsel Karapınar’a alternatif güzergah Karamürsel Karapınar’a alternatif güzergah
Vali Yavuz'dan Vali Yavuz'dan "çilingir sofrası" uyarısı
KOCAELİ DİLOVASI İLE YALOVA ALTINOVA ARASINDA BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞU KOCAELİ DİLOVASI İLE YALOVA ALTINOVA ARASINDA BELGESEL...
Sıfır Diye Aldığı 2 Araç da Hasarlı Çıktı Sıfır Diye Aldığı 2 Araç da Hasarlı Çıktı
“Kocaeli’yi denizcilik alanında daha ileriye taşıyacağız” “Kocaeli’yi denizcilik alanında daha ileriye...
Arsa Alarak Yatırım Yapılabilir mi? Arsa Alarak Yatırım Yapılabilir mi?
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Karamürsel Karapınar’a alternatif güzergah
Karamürsel Karapınar Yolu'na alternatif güzergah oluşturularak Tekke Baba Sokak'ta yol genişletilerek güvenli...

Haberi Oku