A Milli futbol takımımızın Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselmesi tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da maçı dev ekranda vatandaşlarla birlikte izlerken maçın bitiş düdüğünün ardından Darıca, Türkiye diye inledi.

Darıca Belediyesi tarafından Dudayev sahilinde dev ekran kuruldu. Darıcalı vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da cumhur ittifakı ilçe başkanlarıyla birlikte karşılaşmayı vatandaşların arasında izledi. Darıca sahili futbolseverlerle dolup taşarken binlerce Darıcalı tezahüratlarla adeta Darıca’yı ‘Türkiye’ diye inletti.

ÇEYREK FİNAL COŞKUSU YAŞANDI

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve limonata ikramı yapılırken maç büyük bir heyecana sahne oldu. Maç öncesinde başlayan coşku, maç boyunca sürdü. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Tezahüratlar ve alkışlar eksik olmazken, her gol anında Darıca’da adeta yer yerinden oynadı. A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Maç sonunda sahneye çıkan Darıcalılar zaferi doyasıya kutlarken şehir merkezinde de araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

BIYIK: “HARİKASIN DARICA”

Maç boyunca vatandaşlarla birlikte aynı heyecanı yaşayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milli heyecanı vatandaşlarımız ile coşku içerisinde hep beraber yaşadık. Milli takımımızın da maçı 2-1’lik skorla kazanması ile büyük sevinç yaşadık. Milli takımımız turnuvada yoluna emin adımlarla ilerlerken turnuva boyunca milli heyecanı vatandaşlarımıza yaşatmaya devam edeceğiz. Harikasınız Bizim çocuklar, harikasın Darıca" diyerek coşkusunu Darıcalılarla paylaştı.