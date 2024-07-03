banner1056
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca, ‘Türkiye’ diye inledi

A Milli futbol takımımızın Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselmesi tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da maçı dev ekranda vatandaşlarla birlikte izlerken maçın bitiş düdüğünün ardından Darıca, Türkiye diye inledi.

Darıca, ‘Türkiye' diye inledi

03 Temmuz 2024 Çarşamba 20:38

Darıca Belediyesi tarafından Dudayev sahilinde dev ekran kuruldu. Darıcalı vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da cumhur ittifakı ilçe başkanlarıyla birlikte karşılaşmayı vatandaşların arasında izledi. Darıca sahili futbolseverlerle dolup taşarken binlerce Darıcalı tezahüratlarla adeta Darıca’yı ‘Türkiye’ diye inletti.

ÇEYREK FİNAL COŞKUSU YAŞANDI

Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve limonata ikramı yapılırken maç büyük bir heyecana sahne oldu. Maç öncesinde başlayan coşku, maç boyunca sürdü. Her iki takımın da kıyasıya mücadele ettiği karşılaşma, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. Tezahüratlar ve alkışlar eksik olmazken, her gol anında Darıca’da adeta yer yerinden oynadı. A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Maç sonunda sahneye çıkan Darıcalılar zaferi doyasıya kutlarken şehir merkezinde de araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

BIYIK: “HARİKASIN DARICA”

Maç boyunca vatandaşlarla birlikte aynı heyecanı yaşayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Milli heyecanı vatandaşlarımız ile coşku içerisinde hep beraber yaşadık. Milli takımımızın da maçı 2-1’lik skorla kazanması ile büyük sevinç yaşadık. Milli takımımız turnuvada yoluna emin adımlarla ilerlerken turnuva boyunca milli heyecanı vatandaşlarımıza yaşatmaya devam edeceğiz. Harikasınız Bizim çocuklar, harikasın Darıca" diyerek coşkusunu Darıcalılarla paylaştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KSO Başkanı Zeytinoğlu Haziran Ayı Dış Ticaret Ve Enflasyon Verilerini Değerlendirdi KSO Başkanı Zeytinoğlu Haziran Ayı Dış Ticaret...
Çayırova’da Ay-Yıldızlı zafer coşkusu Çayırova’da Ay-Yıldızlı zafer coşkusu
Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse önlem almıyor Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse...
Engelleri kaldıran proje: Günde 500 özel bireye hizmet verecek Engelleri kaldıran proje: Günde 500 özel bireye...
Büyükşehir'in 20 yeni otobüsü teslim edildi Büyükşehir'in 20 yeni otobüsü teslim edildi
KOCAELİ SANAYİ TARİHİ VE KARAMÜRSEL BELGESELİMİZİN GALA GÖSTERİMİ KOCAELİ SANAYİ TARİHİ VE KARAMÜRSEL BELGESELİMİZİN...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KSO Başkanı Zeytinoğlu Haziran Ayı Dış...
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, haziran ayı dış ticaret ve enflasyon verilerine ilişkin...

Haberi Oku