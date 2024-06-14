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Darıca'da Kurban Bayramı öncesi hummalı çalışma sürüyor

Darıca Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Darıca'da Kurban Bayramı öncesi hummalı çalışma sürüyor

14 Haziran 2024 Cuma 16:14

  
  Darıcalılara hayırlı bayramlar temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi adına belediye olarak bayram hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Başkan Muzaffer Bıyık, ekipler tarafından ilçe genelindeki tüm camilerin ve mezarlıkların bakım, temizlik ve onarımının yapıldığını, fırın, pastane ve gıda üretim noktalarında aralıksız bir şekilde denetimlerin sürdüğünü, ayrıca bayram boyunca zabıta ekiplerinin vatandaşlardan gelen istek ve şikayetleri değerlendireceğini söyleyerek vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi. 
 Öte yandan, Darıca'da kent bayramlaşması programı bu yıl yapılmayacak. Bayramın ikinci günü kent bayramlaşma programı yerine şehitlikte saat 11.30'da anma töreni düzenlenecek. Şehitlik ziyaretinin ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü, sırasıyla itfaiye, karakollar ve Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret edecek. Darıca Belediyesi, Balçık Köyü’ne defnedilen Darıcalı vatandaşların yakınları için de bayram boyunca araç kaldıracak. Bayram boyunca saat 10.00’da kalkacak otobüsler belirlenen güzergahlardaki duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı’na götürecek. Aynı şekilde otobüsler Balçık’tan vatandaşları Darıca’ya getirecek. 


İHA
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