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Darıcalı Gençlere 19 Mayıs Hediyesi

Gençlere manzara eşliğinde kitap okuma keyfi yaşatacak Darıca Kütüphanesi, 18 Mayıs Cumartesi günü açılacak.

Darıcalı Gençlere 19 Mayıs Hediyesi

17 Mayıs 2024 Cuma 11:31

 Kütüphane, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlere verilebilecek en güzel hediye olacak.   
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Kütüphanesi'nin ardından Darıca Kütüphanesi'ni hizmete alacak. Büyükşehir, çağın gerekliliklerine uygun ve modern tarza inşa edilen kütüphaneyi, 18 Mayıs Cumartesi günü 16.00'da hizmete sunacak. Kütüphane, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere verilebilecek en güzel hediye olacak. 
 180 dönümlük arazi üzerinde projelendirilen ve 300 kişi kapasiteli Darıca Kütüphanesi Derince Kütüphanesi gibi aynı teknik donanımlara sahip bulunuyor. Modern mobilyalarla döşenen kütüphane içinde 160 kişilik çok amaçlı salon, kafeterya, toplantı salonu ve workshop alanları bulunuyor. Eşsiz Körfez manzarasına karşı kitap okuma keyfi yaşatacak kütüphanede toplam 50 bin kitabın yanı sıra özellikle bir de çocuk kütüphanesi bulunuyor. 
                        


İHA
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