Darıcalı Sporcu Talha Emin BULUT Milli Takıma Seçildi
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 25-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında 14 Yaş Tenis Milli Takım belirleme turnuvası Adanada yapıldı.
Kurucu - Baş Antrenör Şahin Beyazgül ; 14 yaş erkek milli takımımız da görev yapacak Talha Emin Bulut 30 Haziran -2 Temmuz 2024 tarihler arasında finallere katılma mücadelesi verecek .Talha’nın başarılı olacağına , finallere çıkarak ve İspanya’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum dedi .
Kurucu Halil BULUT; Programlı ve Planlı çalışmanın sonuçlarını almaya başladık.Talha Emin'i başarısından dolayı kutluyorum Darıca ve Kocaelinin gururu oldu.Darıca Tenis Kulübü olarak büyük başarılar yakaladık. Bölgemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eteceğiz.Ayrıca Bulut dünyada daha büyük başarılar yakalamak için yetkililerden başarılı sporculara sahip çıkılmasını bekliyoruz dedi . Ayrıca milli takımda ülkemizi temsil edecek sporcularımız Kerem Genç , Toprak Konya , Talha Emin Bulut , Mehmet Toprak Elçin ‘e başarılar dileriz.