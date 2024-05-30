DİJİTAL YAYINCILIK KONFERANSI ANKARA DA BAŞLADI

Konferans kapsamında Türk basın tarihi fotopraf sergisi açan gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni ismail kahraman Basın tarihimizde Atatürk’ün 16 Ocak 1923 de İzmit de düzenlediği tarihi basın toplantısı ile ilgili

olarak hazırladığımız belgesel sinevizyonu ilk kez toplantıda bu gün gösterilecek.