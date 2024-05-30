DİJİTAL YAYINCILIK KONFERANSI ANKARA DA BAŞLADI

#RTÜK ve #TİMBİR iş birliğinde CP Ankara Otel’de gerçekleşen “ Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı”nda yerel medyada dijitalleşme ele alındı.
Türkiye’nin dört bir tarafından medya temsilcilerinin katıldığı konferans İle ilgili World Turk tv de yayınlanan haber
GEBZE GAZETESİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
RÜTÜK VE TİMBİR DÜZENLEDİ
Radyo Televizyon Üst Kurulu - RTÜK Destekleri ile Türk İnternet Medya Birliği - TİMBİR'in Birlikte Organize Ettiği "Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı" Ankara’da başladı
BASIN TARiHİ SERGİİSİ VE BELGESELİ
Gazetemiz kurucusu ve İlim kültür tarih araştırmaları merkezi başkanı www.ismailkahraman.net TÜRK BASIN TARİHİ BELGESEL GÖSTERİMİ İLE FOTOĞRAF SERGİSİ AÇTI
Konferans kapsamında Türk basın tarihi fotopraf sergisi açan gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni ismail kahraman Basın tarihimizde Atatürk’ün 16 Ocak 1923 de İzmit de düzenlediği tarihi basın toplantısı ile ilgili www.iktav.com olarak hazırladığımız belgesel sinevizyonu ilk kez toplantıda bu gün gösterilecek.