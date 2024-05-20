Dilovası Şehitliği Bakımı Yapılıyor

Dilovası Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince Şehitlik bakım çalışmaları kapsamında mezarlıkların bakımı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Belirli periyotlarla şehitlikte bulunan ağaçların budanması ve çimlerin biçilmesi çalışmaları devam etmektedir.

Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri de rutin olarak bakım ve onarım çalışmasının yapıldığı şehitlikte anıt mezarları ve bahçeyi temizledi.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM

Ekiplerce şehitlikte yapılan genel bakıma yönelik değerlendirmeler de bulunan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan Dilovası Şehitliğinin bakımı ve çevre temizliğini rutin aralıklarla yapılmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” diye konuştu.