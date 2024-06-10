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Dilovası'nda çöpe atılan ev eşyaları bertaraf ediliyor

Dilovası'nda çöpe atılan ev eşyaları toplanarak imha ediliyor.

Dilovası'nda çöpe atılan ev eşyaları bertaraf ediliyor

10 Haziran 2024 Pazartesi 12:55

 Dilovası Belediyesi ekipleri, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında, kullanılmaz durumda olan ev eşyalarını toplayarak imha işlemlerine başladı. Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, büyük ev eşyalarının görüntü kirliliğine sebep olduğunu ifade ederek, "Bu eşyaların düzenli olarak toplanarak bertaraf edilmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ayrıca hemşerilerimden bir ricamda olacak, ev eşyalarını daha bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanarak çevre temizliğine katkıda bulunmak mümkündür. Hem doğal kaynakları korumak hem de atık miktarını azaltmak için küçük adımlar atarak büyük farklar oluşturabilirsiniz. Unutmayın, temiz bir çevre için herkesin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Evinizde yapacağınız bu basit değişiklikler, çevremizin korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır" dedi. 


İHA
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