Dr. H. İbrahim Kahraman’a 50. yıl kutlaması

Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu açılış konuşmasında “29 Ekim 1982 tarihinden bugüne 42 yıldır İzmit’te hekim olarak hizmet veren, çok sayıda sivil toplum kuruluşunda, gönüllü faaliyetlere katılan, çeşitli projelerde görevler almış, ama bunlardan daha önemli hepimizin sağlık problemi olduğunda ilk müracaat ettiğimiz ve kolay şifa bulmamızı sağlayan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Kahraman ağabeyin mesleğindeki 50. yılını en içten saygı ve sevgilerimizle kutlarız.” dedi.

Uzunhasanoğlu’ndan sonra söz alan; Doç. Dr. Ayşe Zeynep Turan Civraz, Kuruçeşme Belediye Başkanı (1999-2004) Dr. Murat Ölçer, Eğitimci – Yazar Meryem Aybike Sinan, Harita Müh. Kuruçeşme Belediye Başkanı(2004-2009) Ali Kahraman, Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Saim Kale, Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, Ecz. Selçuk Arslan, Bekirpaşa Belediye Başkanı (2004-2009), KBB Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk, Platform Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, 22-23 dönem Milletvekili ve AB Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya, Dr. H. İbrahim Kahraman ile ilgili hatıra ve değerlendirmelerini aktardı.

Toplantıda; Kahraman Ailesi adına İbrahim Beyin büyük kızı İngilizce Öğretmeni Şule Elif Demircioğlu konuşurken Akça Koca K. Platformu 50. Yıl Teşekkür Plaketini Hasan Uzunhasanoğlu, Dr. Alaattin Büyükkaya, Ahsen Okyar, Dr. İsmail Çapçı, Çetin Mut ve Ecz. Selçuk Arslan birlikte sundu.

Emex Otel’de gerçekleşen toplantıya çok sayıda Platform üyesi katıldı.





1 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Kahraman konuşmasını yaparken

2 Mürsel Gündoğdu, Meryem Aybike Sinan, Müjgan Büyükkaya, Fatma Kahraman, Hasan Uzunhasanoğlu, Dr. H. İbrahim Kahraman, Dr. Alaattin Büyükkaya, Ecz. Selçuk Arslan

3 Doç. Dr. Ayşe Zeynep Turan Civraz değerlendirmeleri aktarırken

4 Zeynep Kahraman Doğan, Elif Benan Demircioğlu, Ahmet Berat Demircioğlu, Hasan Uzunhasanoğlu, Mücahit Demircioğlu, Şule Elif Demircioğlu, Ayşegül Aytekin, Zeki Aytekin

5 Dr. Murat Ölçer hatıralarını aktarırken

6 Ali Kahraman ve Kahraman Ailesi çiçek ve plaketleri ile birarada

7 Dr. H. İbrahim Kahraman ve Fatma Kahraman, torunları Elif Benan Demircioğlu’nun elinden çiçeklerini alırken

8 Ecz. Selçuk Arslan, Dr. İsmail Çapçı, Çetin Mut, Dr. Alaattin Büyükkaya, Ahsen Okyar ve Hasan Uzunhasanoğlu birlikte Dr. Halil İbrahim Kahraman’a 50. yıl teşekkür plaketini takdim ederken

9 Akça Koca Platformu üyeleri Emex Otel’de







