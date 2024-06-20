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Duraklı-Alihocalar köprüsü yapımı devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Körfez Duraklı Mahallesi ile Alihocalar Mahallesini ayıran dere üzerine yapımı süren köprüde yapım çalışmaları devam ediyor

Duraklı-Alihocalar köprüsü yapımı devam ediyor

20 Haziran 2024 Perşembe 22:14


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesindeki Duraklı ile Alihocalar mahalleleri arasında kalan derenin üzerine yapılan 46 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprüde, orta ayak başlık kirişi demirleri ve Körfez tarafı taş duvar imalatları yapılıyor. 3 adet ayağı bulunan köprünün orta ayağı tamamlanma aşamasına geldi. Beton çalışmalarının tamamlanması sonrasında kısa bir süre içerisinde 24 adet kirişin montajına başlanacak. 


İKİ MAHALLEYİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Körfez’de iki mahalleyi birbirinden ayıran dere üzerindeki köprünün ömrünü tamamlanması sebebiyle yapılan yeni köprü ve bağlantı yolu için 2 bin 730 ton plent miks temel ve 1.400 ton asfalt serimi yapılacak. 2 açıklıklı Alihocalar köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında 271 metre uzunlukta yol ve dere ıslah çalışması yapılacak. 14 bin metreküp kazı, 2 bin 200 metreküp dolgu çalışması yapılacak köprü için 2 bin metreküp beton 185 ton demir, 5,5 ton yaya korkuluğu, 1.700 metreküp taş duvar, 500 metreküp blokaj ve 270 metrekare pere imalatı yapılacak. 

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