DÜZCEDE FINDIKÇILIĞIN 130 YILLIK TARİHİ





DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI DOÇ DR ŞEMSETTİN KULAÇ GÜMÜŞOVA ZİRAAT ODASI BAŞKANI MAFİL TAVLİ VE MEDYA İLETİŞİM BİRLİĞİ SÖZCÜSÜ DUAYEN GAZETECİ EROL TAYHAN AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINIDA DÜZCE DE 130 YILLIK FINDIKÇILIK TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİP BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net SORULARINI CEVAPLANDIRIYORLAR.





https://www.facebook.com/share/v/gTcqUcCMN9fNyrK7/?mibextid=WC7FNe





VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİMİZ





Kültür Bakanlığı Sinema genel müdürlüğü katkıları İle 2020 yılının da ilim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak çektiğimiz vatan yahut Fındık Belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.





https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQC6bB8REfXb-cVv9fTPdPar





BELGESEL TADINDA DÜZCE DE DEVRİ ALEM





EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE ANADOLUDA VAKIFLAR MEDENİYETİ BELGESEL ÇEKİMLERİ İÇİN GELDİĞİMİZ DÜZCE DE GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANI SN MUZAFFER COŞKUN BEYİ ZİYARET EDEREK BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tv OLARAK BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK.

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ www.iktav.com OLARAK YAYINLANMASINA DESTEK VERDİĞİMİZ KİTAPLARIMIZDAN HEDİYE ETTİK. VERDİĞİ BİLGİLER VE MİSAFİRPERVERLİĞİ VE PAYLAŞIMI İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR DİLERİZ





https://www.instagram.com/p/C9Agz7sKhMD/?igsh=MW8zYndkZ3llNGU5





GÜMÜŞOVA ZİRAAT ODASI BAŞKANI MAFİL TAVLI BEY İLE BELGESEL SÖYLEŞİ





Düzede ilk fındık tarımının başladığı Gümüşova Ziraat odası başkanı değerli dost ve kültür insanı Mafil Tavlı beyin rehberliğinde Düzce’de fındıkçılık tarihini araştırıyoruz .

Düzceli duayen gazeteci ve Medya iletişim birliği sözcüsü Erol Tayhan bey ile birlikte Mafil beyin rehberliğinde İstanbul’un su kaynağı Melen çayının muhteşem manzaralarını takip ederek Gümüşova Harmankaya ve Esentepe köylerine giderken kendimizi sanki Giresun köylerinde bulduk. Köyler bir birine çok benziyor. Medya iletişim birliği olarak Düzcede Fındıkçılık tarihi üzerine araştırma yapıp belgesel çekimleri yaparken çok önemli bilgilere ulaştık .

Giresun Tirebolu Erynesil ve Espiye den ilk göçler 1890 yıllarında bu bölgelere yapılmış yaşlılardan bilgiler aldık





https://www.facebook.com/share/p/2D25y73En7Dprij5/?mibextid=WC7FNe





BELGESEL TADINDA ANADOLUDA DEVRİ ALEM





AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com DÜZCE GÖLYAKA GÜZELDERE (HIZARDERE) ŞELALESİNDEN CANLI YAYININ DA www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR





https://www.facebook.com/share/v/8EhbEwJxzvNF2eeS/?mibextid=WC7FNe





EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE KÜLTÜR MEDENİYET VE VAKIFLAR TARİHİMİZİN BELGESELİNİ ÇEKİYORUZ





İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak Evliya çelebinin izinde Anadolu’da kültür medeniyet Vakıflar tarihi ve doğal güzelliklerimizi araştırıp belgesel çekmeye devam ediyoruz .

Düzce Gölyaka Güzeldere şelalesinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayında gazetesi kurucusu ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net bilgi veriyor.





DÜZCE GÖLYAKA EFTİNİ GÖLÜ TOP TEPE SEYİR TERASINDAN CANLI YAYIN





AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com DÜZCE GÖLYAKA TOP TEPE SEYİR TERASINDAN CANLI YAYININDA





EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE DEVRİ ALEM

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak Evliya çelebinin izinde Anadolu’da kültür medeniyet Vakıflar tarihi ve doğal güzelliklerimizi araştırıp belgesel çekmeye devam ediyoruz .





Düzce Gölyaka GÜZELDERE EFTENİ GÖLÜ TOPTEPE SEYİR TERASIN DAN gerçekleştirdiğimiz canlı yayında gazetesi kurucusu ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net bilgi veriyor





FINDIĞIN BATIYA AÇILAN KAPISI DÜZCE DE FINDIK TARIMI NE ZAMAN BAŞLADI





GİRESUNDAN DÜZCEYE 130 YILLIK GÖÇÜN HİKAYESİ VE BABAMIN ORMAN İŞÇİSİ OLDUĞU GÖLYAKA HIIZARDERE ORMANLARI





Gİresun dan Düzceye ilk göçler 93 harbi dediğimiz 1877 -78 Osmanlı Rus harbi sırasında yaşandı. Giresun görele ve eynesil ilçelerinde Gümüşova Harmankaya ve Yalpankaya köyleri o dönemde kuruldu ve Fındık ekim ve dikimi yapıldı

Giresun Espiye den Düzceye ilk göç 1950 de Avluca ericek ve Yeniköy’de. Düzce Gölyaka HAMAMÜSTÜ ve Güzeldere köylerine gelindi





GİRESUN DAN DÜZCE GÖLYAKAYA 80 YIL ÖNCEKİ GÖÇÜN CANLI ŞAHİTLERİ AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYININ DA

Canlı yayına katılan ve Düzce Gölyaka ilçesi Hamam üstü köyüne gelen

Adil Kandemir

Nazmiye Kandemir

Rüştü Kandemir

İsmail Seydioğlu

Nurten Seydioğlu

Nursima Ekşi

İsmail Kahramanın sorularını cevaplandırıyorlar





https://www.facebook.com/share/v/SnqFbMRezrXLMVxb/?mibextid=WC7FNe





https://www.facebook.com/share/v/eYSuruUSipSvem1h/?mibextid=WC7FNe





GİRESUN TARİHİNE IŞIK TUTAN BELGESELLER

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQB5cYWHULJs6A6kGRxol6sZ





BABAMIN ORMAN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIĞI

DÜZCE GÖLYAKA HAMAMÜSTÜ HIZARDERE (GÜZELDERE)KÖYLERİNDE DUGULU ANLAR YAŞAYARAK BELGESEL ÇEKİMLERİ YSPIYORUM





GEBZE GAZETESİN DE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAYINLANAN MAKALEMDEN BİR BÖLÜM





“…Giresunun Espiye ilçesinde orman köyü olan Dikmen köyünde 1960 yılında dünyaya geldim. Köyümüz orman köyü olmasına rağmen orman köylerinin Anayasa ile desteklenmesi emir edilirken maalesef desteklenmediği için tüm orman köylerinde yaşayanlar o yıllarda iş aş yok, işsizlik vardı.Rahmetli babam merhum Mustafa ,Giresun ormanlarında çalışacak iş bulamadığı için Düzce ormanlarında hızar dere bölgesinde orman işçiliği yapmış. Ben babamı ilk kez dört yaşım da tanıdım. Düzce’den köye geldiğinde getirdiği bisküvinin (Püsküt) tadı halen damağımdadır. Babamın babacan tavrı, şefkatli kucağını 4 yaşımda yaşamıştım deyim yerinde ise babamı 4 yaşında tanıyıp görmüştüm.

Babamla Bayram Namazı

Bayram deyince çocukluk yıllarımız gözlerimizin önüne gelmekte. Çocukluk yıllarında yaşadığımız ilk bayramlar, Silik bir resim gibi hatırladığımız mutlu çocukluk günlerimiz.Heyecandan uyuyamadığımız bayram geceleri. Sabah erkenden büyüklerimizle birlikte bayram namazına gittiğimiz o günler.. Artık hepsi mazi oldu. Çok gerilerde kaldı. O çocukluk yıllarımızda ki bayram hazırlıkları.. Daha bir ay önceden kendimizi bayrama hazırladığımız günler. Arife gecesi mısır unundan yapılan helvalar, sabah erkenden merhum babamla birlikte bayram namazına gittiğimiz çocukluk günleri. Birlikte köyümüzün tarihi ahşap camisinde kıldığım ilk bayram namazı. Namazdan sonra Babam elimden tutarak mezarlıkta atalarımızın kabirleri başında okuduğumuz Fatihalar. Babamla geçen güzel çocukluk günleri ve hatıraları üzerinden 57 yıl geçsede sanki dün gibi her şeyi hatırlıyor babamla yaşadığım çocukluk hatıralarımı tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına sizlerle buradan paylaşacağımı duyurarak 3 Ocak 2009 tarihinde vefat eden merhum Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ı minnet şükran saygı sevgi özlem ve rahmetle anıyor, ebediyete intikal eden tüm babaların ruhu İçin bir kez daha sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum..”



