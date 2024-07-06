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DÜZCEDE FINDIKÇILIĞIN 130 YILLIK TARİHİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

DÜZCEDE FINDIKÇILIĞIN 130 YILLIK TARİHİ

06 Temmuz 2024 Cumartesi 22:46

  DÜZCEDE  FINDIKÇILIĞIN 130 YILLIK TARİHİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ  FINDIK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI DOÇ DR    ŞEMSETTİN KULAÇ  GÜMÜŞOVA  ZİRAAT ODASI BAŞKANI  MAFİL TAVLİ  VE  MEDYA İLETİŞİM BİRLİĞİ SÖZCÜSÜ  DUAYEN GAZETECİ EROL TAYHAN AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINIDA  DÜZCE DE  130 YILLIK FINDIKÇILIK TARİHİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİP BELGESEL YÖNETMENİ www.ismailkahraman.net SORULARINI CEVAPLANDIRIYORLAR.

https://www.facebook.com/share/v/gTcqUcCMN9fNyrK7/?mibextid=WC7FNe

  VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİMİZ

Kültür Bakanlığı Sinema genel müdürlüğü katkıları İle  2020 yılının da ilim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com kültür hizmeti  olarak çektiğimiz  vatan yahut Fındık Belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQC6bB8REfXb-cVv9fTPdPar

BELGESEL TADINDA  DÜZCE DE DEVRİ ALEM

EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE ANADOLUDA VAKIFLAR MEDENİYETİ BELGESEL ÇEKİMLERİ İÇİN GELDİĞİMİZ DÜZCE DE GÖLYAKA BELEDİYE  BAŞKANI  SN MUZAFFER COŞKUN BEYİ ZİYARET EDEREK  BİR ÇOK TV  KANALINDA YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tv OLARAK BELGESEL SÖYLEŞİ   YAPTIK. 
İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  www.iktav.com OLARAK YAYINLANMASINA  DESTEK VERDİĞİMİZ KİTAPLARIMIZDAN HEDİYE ETTİK. VERDİĞİ BİLGİLER VE  MİSAFİRPERVERLİĞİ  VE PAYLAŞIMI İÇİN KENDİSİNE   TEŞEKKÜR EDER BAŞARILAR  DİLERİZ 

https://www.instagram.com/p/C9Agz7sKhMD/?igsh=MW8zYndkZ3llNGU5

  GÜMÜŞOVA  ZİRAAT ODASI BAŞKANI MAFİL TAVLI BEY  İLE BELGESEL  SÖYLEŞİ 

Düzede ilk fındık tarımının  başladığı Gümüşova  Ziraat odası başkanı değerli dost ve kültür insanı Mafil Tavlı  beyin rehberliğinde  Düzce’de fındıkçılık tarihini araştırıyoruz .
Düzceli duayen gazeteci ve Medya iletişim birliği sözcüsü Erol Tayhan bey ile birlikte Mafil beyin rehberliğinde   İstanbul’un su kaynağı Melen çayının  muhteşem manzaralarını takip ederek Gümüşova Harmankaya   ve Esentepe köylerine giderken kendimizi sanki Giresun köylerinde bulduk. Köyler bir birine çok benziyor.  Medya iletişim birliği olarak Düzcede Fındıkçılık tarihi üzerine araştırma yapıp belgesel çekimleri  yaparken çok önemli bilgilere ulaştık .
Giresun Tirebolu  Erynesil  ve Espiye den ilk göçler  1890 yıllarında bu bölgelere yapılmış yaşlılardan bilgiler aldık

https://www.facebook.com/share/p/2D25y73En7Dprij5/?mibextid=WC7FNe

BELGESEL TADINDA ANADOLUDA DEVRİ ALEM

AN İTİBARİ İLE  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  DÜZCE  GÖLYAKA  GÜZELDERE (HIZARDERE) ŞELALESİNDEN CANLI  YAYININ DA www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR

https://www.facebook.com/share/v/8EhbEwJxzvNF2eeS/?mibextid=WC7FNe

   EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE  KÜLTÜR MEDENİYET VE  VAKIFLAR TARİHİMİZİN BELGESELİNİ ÇEKİYORUZ

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com  olarak Evliya çelebinin izinde Anadolu’da kültür medeniyet Vakıflar tarihi ve doğal güzelliklerimizi araştırıp  belgesel çekmeye devam ediyoruz .
Düzce Gölyaka Güzeldere şelalesinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayında gazetesi kurucusu ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem  belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net bilgi veriyor.

DÜZCE GÖLYAKA  EFTİNİ GÖLÜ TOP TEPE SEYİR TERASINDAN CANLI YAYIN 

AN İTİBARİ İLE  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com  DÜZCE  GÖLYAKA  TOP TEPE SEYİR TERASINDAN CANLI  YAYININDA

   EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE  DEVRİ ALEM 
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com  olarak Evliya çelebinin izinde Anadolu’da kültür medeniyet Vakıflar tarihi ve doğal güzelliklerimizi araştırıp  belgesel çekmeye devam ediyoruz .

Düzce Gölyaka GÜZELDERE  EFTENİ GÖLÜ  TOPTEPE SEYİR TERASIN DAN gerçekleştirdiğimiz canlı yayında gazetesi kurucusu ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem  belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net bilgi veriyor

FINDIĞIN BATIYA AÇILAN KAPISI DÜZCE DE FINDIK TARIMI NE ZAMAN BAŞLADI

GİRESUNDAN DÜZCEYE 130 YILLIK GÖÇÜN HİKAYESİ VE  BABAMIN  ORMAN İŞÇİSİ OLDUĞU  GÖLYAKA  HIIZARDERE ORMANLARI

Gİresun dan Düzceye ilk göçler 93 harbi dediğimiz 1877 -78 Osmanlı  Rus harbi sırasında  yaşandı. Giresun  görele ve eynesil  ilçelerinde  Gümüşova Harmankaya ve Yalpankaya köyleri o dönemde kuruldu ve Fındık ekim ve dikimi yapıldı 
Giresun Espiye  den Düzceye ilk göç 1950 de Avluca ericek ve Yeniköy’de. Düzce Gölyaka  HAMAMÜSTÜ  ve Güzeldere köylerine  gelindi 

GİRESUN DAN DÜZCE  GÖLYAKAYA 80 YIL ÖNCEKİ  GÖÇÜN CANLI ŞAHİTLERİ  AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI  YAYININ DA 
Canlı yayına katılan  ve Düzce Gölyaka ilçesi Hamam üstü köyüne gelen 
Adil Kandemir
Nazmiye Kandemir
Rüştü Kandemir
İsmail Seydioğlu
Nurten Seydioğlu
Nursima Ekşi
İsmail Kahramanın sorularını cevaplandırıyorlar

https://www.facebook.com/share/v/SnqFbMRezrXLMVxb/?mibextid=WC7FNe

https://www.facebook.com/share/v/eYSuruUSipSvem1h/?mibextid=WC7FNe

  GİRESUN TARİHİNE IŞIK TUTAN BELGESELLER 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpLtuUKuBQB5cYWHULJs6A6kGRxol6sZ

    BABAMIN  ORMAN İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞTIĞI 
DÜZCE GÖLYAKA  HAMAMÜSTÜ  HIZARDERE  (GÜZELDERE)KÖYLERİNDE  DUGULU ANLAR YAŞAYARAK  BELGESEL ÇEKİMLERİ YSPIYORUM

    GEBZE GAZETESİN DE BELGESELCİNİN NOT  DEFTERİNDE YAYINLANAN  MAKALEMDEN BİR BÖLÜM 

 “…Giresunun Espiye ilçesinde orman köyü olan Dikmen köyünde 1960 yılında dünyaya geldim. Köyümüz orman köyü olmasına rağmen orman köylerinin Anayasa ile desteklenmesi emir edilirken maalesef desteklenmediği için tüm orman köylerinde yaşayanlar o yıllarda iş aş yok, işsizlik vardı.Rahmetli babam merhum Mustafa ,Giresun ormanlarında çalışacak iş bulamadığı için Düzce ormanlarında hızar dere bölgesinde orman işçiliği yapmış. Ben babamı ilk kez dört yaşım da tanıdım. Düzce’den köye geldiğinde getirdiği bisküvinin (Püsküt) tadı halen damağımdadır. Babamın babacan tavrı, şefkatli kucağını 4 yaşımda yaşamıştım deyim yerinde ise babamı 4 yaşında tanıyıp görmüştüm.
Babamla Bayram Namazı
Bayram deyince çocukluk yıllarımız gözlerimizin önüne gelmekte. Çocukluk yıllarında yaşadığımız ilk bayramlar, Silik bir resim gibi hatırladığımız mutlu çocukluk günlerimiz.Heyecandan uyuyamadığımız bayram geceleri. Sabah erkenden büyüklerimizle birlikte bayram namazına gittiğimiz o günler.. Artık hepsi mazi oldu. Çok gerilerde kaldı. O çocukluk yıllarımızda ki bayram hazırlıkları.. Daha bir ay önceden kendimizi bayrama hazırladığımız günler. Arife gecesi mısır unundan yapılan helvalar, sabah erkenden merhum babamla birlikte bayram namazına gittiğimiz çocukluk günleri. Birlikte köyümüzün tarihi ahşap camisinde kıldığım ilk bayram namazı. Namazdan sonra Babam elimden tutarak mezarlıkta atalarımızın kabirleri başında okuduğumuz Fatihalar. Babamla geçen güzel çocukluk günleri ve hatıraları üzerinden 57 yıl geçsede sanki dün gibi her şeyi hatırlıyor babamla yaşadığım çocukluk hatıralarımı tarihe not düşüp zamana noterlik yapma adına sizlerle buradan paylaşacağımı duyurarak 3 Ocak 2009 tarihinde vefat eden merhum Kandazoğlu Mustafa Kahraman’ı minnet şükran saygı sevgi özlem ve rahmetle anıyor, ebediyete intikal eden tüm babaların ruhu İçin bir kez daha sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum..”

https://www.facebook.com/share/p/mqVy3UDwvcTV4R37/?mibextid=WC7FNe
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Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü Facebook paylaşımını...

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