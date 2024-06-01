e- Arşiv Nedir?

e- Arşiv faturaların mükellef tarafından bulundurulması gereken kopyasının elektronik ortamda hazırlanabilmesini sağlayan bir uygulamadır. Dijital ortamda pratik bir şekilde oluşturulan faturaların güvenli bir atamda muhafaza edilmesi, ibrazını ve raporlanmasını içine alan geniş çaplı bir sisteme sahiptir.

Bu bağlamda hem maş/hizmet sağlayıcı hem de son kullanıcı için basılı evrakların arşivleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak pek çok soruna pratik bir çözüm kazandırır.

Talep dahilinde müşterililerinize faturasının kopyasını sunabileceğiniz e- Arşiv uygulaması Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde hazırlanır. Dolayısıyla resmi bir belge niteliği taşır.

e- Arşiv Zorunluluğu

Bazı firmaların e Arşiv uygulamasına geçişi talep doğrultusunda gerçekleşirken bazı firmaların zorunludur. Öncelikle e- Fatura uygulaması kullanan mükelleflerin aynı zamanda e- Arşiv uygulamasına da geçmesi gerekir. 2020- 2021 yılında yıllık cirosu 4 milyon TL ve üzeri olan şirketler de e- Arşiv ile faturalandırma yapmak zorundadır.

Aynı gün içinde vergi zorunluluğu bulunmayanlara düzenlenen faturalan toplam tutarı 5000 TL’yi aşan işletmeler ve yine aynı gün içinde vergi zorunluluğu bulunan kişilere düzenlenen faturanın 4400 TL’yi geçtiği işletmeler de e- Arşiv uygulamasını kullanmalıdır.

e -Arşiv Kullanmanın Avantajları

Pratik kullanıma sahip olmasının yanı sıra e- Arşiv pek çok avantajı da kullanıcılara sağlar. e- Arşiv uygulaması sayesinde faturaların nüshasının fiziksel olarak arşivde saklanmasına gerek kalmaz. Böylelikle alandan tasarruf edilir. Buna ek olarak faturalandırmanın dijital ortama geçmesi ile kâğıt israfı da ortadan kaldırılır.

e- Arşiv en önemli ayrıcalıklarından bir diğeri de geçmiş faturaları görüntüleme olanağı sunmasıdır. Bu ayrıcalık sayesinde aylar öncesinden kesilen faturaya dakikalar içerisinde ulaşabilir talep dahilinde müşteriye de ulaştırabilirsiniz. Üstelik faturaları müşteriye ulaştırma aşamasını daha da kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmek isteyen firmalar posta veya SMS özelliğini kullanarak da iletebilir.

Düzenlediğiniz faturalardan birinde herhangi bir hata yaptığınız zaman e- Arşiv üzerinden hatayı düzeltmek son drece kolaydır. Daha güvenilir bir şekilde hataları düzeltme olanağı tanıyan bu avantaj iş süreçlerinin hızlanmasına da yardımcı olur.