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Engelliler Haftası Dilovası’nda kutlandı,

Dilovası Belediyesi ve Dilovası Engeliler Derneği ve Özel Rehabilitasyon Merkezleri tarafından 10-16 Mayıs Özel Gereksinimli Farkındalık Haftası coşkuyla kutlandı.

Engelliler Haftası Dilovası'nda kutlandı,

18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:24

 
 
Programa Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Dilovası Engelliler ve Aileleri Derneği (DENAD) Başkanı Samet Elden, engelli bireyler ve aileleri katıldı.
SEVGİ BÜTÜN ENGELLERİN ÜSTESİNDEN GELİR
Engelli öğrencilerin düzenlediği etkinliklerle başlayan programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Engellilerimiz bizim için önemli. Onların hayata bağlanmaları için elimizden geleni yapalım, bizim için ne kadar kıymetli olduklarını unutturmayalım. Engelli kardeşlerimiz bizim önceliğimizdir. Onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak, insanlık görevimiz olduğu gibi aynı zamanda toplumsal sorumluluklarımızdandır. İnanıyoruz ki; sevgi bütün engellerin üstesinden gelir… Unutmayalım; her birimiz birer engelli adayıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bu haftanın; engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin ve bilincin artmasını temenni ediyor, onları sevgiyle kucaklayarak ailelerine ve tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum.” dedi.
GAYEMİZ YAŞAM ŞARTLARINI KOLAYLAŞTIRMAYAK
Dilovadı İlçe Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise yaptığı konuşmasında “Tüm engelli bireylerimizin ve ailelerinin Engelliler Haftası’nı kutluyorum. İlçemizdeki özel kardeşlerimize ve özel çocuklarımıza desteklerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi engellilere sunulan imkanlarla ortaya çıkar. Bizler de imkanlarımız ölçüsünde engelli bireylerimizin yaşam şartlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Onlar için çalışmak yaşam şartlarını kolaylaştırmak için tedbirler almak projeler üretmek muhakkak hepimizin görevidir” dedi.
Program Özel Gereksinimli Çocuklar korusunun güzel ezgileri ile son buldu.
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